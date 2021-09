Previsione del traffico nel primo weekend di settembre

Ormai, per gran parte degli italiani le ferie sono giunte al termine da un po’ di giorni. Per questo motivo, come spesso accade, il weekend diventa un modo per staccare la spina dal caos della città e del lavoro e approfittarne per una gita fuori porta. A quanto pare, dopo aver assistito a giorni da bollino nero sulle autostrade italiane, sembrerebbe che il peggio sia passato. Anche se, potrebbero esserci – in questo primo weekend di settembre – alcuni rallentamenti in diversi tratti autostradali. Infatti, secondo le previsioni sul traffico, di Autostrade.it, nel fine settimana sono previste alcune code in direzione delle principali località turistiche.

Per questo motivo, è segnalato bollino giallo sul tratto autostradale che conduce verso il mare e in particolar modo verso la montagna, durante la mattinata di sabato 4 settembre. Nel pomeriggio, invece, è previsto un traffico molto più scorrevole e, quindi, da bollino verde. Tuttavia, gli ultimi italiani che rientrano dalle vacanze, potrebbero trovare un traffico molto scorrevole durante la mattinata e la sera, ma da bollino giallo durante il pomeriggio. Invece, Autostrade.it prevede una giornata particolarmente tranquilla sulle strade per domenica 5 settembre, con traffico scorrevole, dunque bollino verde, per gran parte della giornata. Anche se, in vista del rientro, potrebbero esserci alcuni rallentamenti in diverse tratte, in direzione delle grandi città. Inoltre, è bene ricordare che dalle ore 7.00 alle ore 22.00 è vietata la circolazione ai mezzi pesanti (con massa complessiva maggiore di 7,5 tonnellate) su tutte le autostrade.

Il meteo di sabato 4 settembre sarà caratterizzato da nuvole sparse su gran parte dell’Italia e potrebbero non mancare rovesci e temporali sui rilievi alpini, appenninici e su parte della Sicilia. Domenica 5 settembre, la situazione meteo dovrebbe migliorare. Inoltre, per chi si mette in viaggio, e desidera informarsi sui cantieri attivi, sui tutor e sugli autovelox attivi potrà farlo consultando il sito ufficiale della Polizia Stradale e sulle app che evidenziano la presenza di autovelox.