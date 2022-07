Dalla famiglia numerosa al veicolo professionale, la Dacia Jogger si fa riconoscere per un’ampia gamma di utilizzi. Una “maxi-crossover” che oltre al rapporto qualità-prezzo, si caratterizza per una buona dinamica di guida. Un po’ monovolume, un po’ SUV e un po’ auto da lavoro, la Dacia Jogger si fa apprezzare per la sua versatilità, per rispondere alle più svariate esigenze. L’erede della Lodgy mantiene fede all’abitacolo a 7 posti e punta tutto sulla praticità, crescendo in dimensioni (sia esterne che interne) e migliorando la tecnologia di bordo. Il marchio “low-cost” del gruppo Renault ha creato un mix ideale tra una multispazio e una famigliare caratterizzata da un design più curato all’esterno, con un look decisamente più “modaiolo” e muscoloso, che la rende più attraente per il pubblico, così come il suo prezzo di partenza di soli 16.250 euro.

Se poi qualcuno la vuole definire una SUV non ha tutti i torti: la Dacia Jogger ha un’altezza da terra di 20 centimetri (nell’allestimento Extreme), che grazie alle protezioni passaruota e sottoscocca (di derivazione Sandero Stepway) le danno un aspetto grintoso e fuoristradistico. Rispetto alla Lodgy troviamo anche una nuova mascherina anteriore, le luci LED con disegno a Y, e una fiancata dalla linea particolarmente slanciata. Passando alle dimensioni, la nuova nata del marchio rumeno è lunga 4,55 metri (con un passo di ben 2,90), 1,78 di larghezza e 1,63 di altezza. Ma decisamente sono degne di nota le proprietà dal bagaglio: abbiamo 708 litri a disposizione nel vano di carico (sono 180 se invece si viaggia in sette); la capacità totale è invece di 1.819 litri, ottenuti abbattendo il divano centrale, con 2 metri di profondità e 1 di larghezza. Mentre se siete curiosi di conoscere l’abitabilità degli ultimi due posti, è buono il risultato ottenuto dalla Dacia: il costruttore ha studiato infatti le sedute per persone alte 180 centimetri, puntando tutto sullo spazio ma dimenticando alcuni comfort come le bocchette dell’aria o la facilità di accesso.

Sotto la pelle della Dacia Jogger troviamo la nuova piattaforma modulare CMF-B del gruppo francese, la stessa della Clio e della Sandero adattata e allungata, con nuovi elementi di rinforzo posteriori, per poter donare maggiore spazio ai passeggeri. Il peso parte invece da 1.250 kg per le versioni a benzina 5 posti, fino ad un massimo di 1.327 kg per i modelli con alimentazione GPL e 7 posti, comunque un valore molto contenuto in relazione alla sua lunghezza. Le motorizzazioni strizzano l’occhio all’elettrificazione: prossimamente arriverà la versione full-hybrid, che vedrà molto probabilmente l’unità da 143 cavalli complessivi visti oggi sulla Renault Clio E-Tech Hybrid, Arkana e Captur. Attualmente invece è disponibile il 3 cilindri 1.0 litri turbo benzina da 110 CV e 200 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a sei marce. Lo stesso propulsore può essere previsto anche con l’alimentazione GPL, con un’autonomia complessiva di 1.000 km, ma sacrificando 10 cavalli di potenza e 30 Nm di coppia massima.

Le sensazioni di guida sono sincere, Jogger riesce a configurarsi come la vettura ideale per le famiglie alla ricerca di spazio e comodità mantenendosi però in una fascia di prezzo dedicata solitamente a vetture di segmento minore. Non si acquista Jogger aspettandosi un handling emozionante, infatti questa vettura nasce con l’idea di essere la Dacia più pratica e capiente in commercio andando a massimizzare gli spazi disponibili in ogni dimensione. A livello di sicurezza, EuroNCAP ha assegnato alla Jogger 1 stella nonostante la buona protezione riservata agli adulti (70%) e ai bambini (69%). Il motivo di questo risultato è presto spiegato; come forse saprete, di recente Dacia ha integrato nelle proprie valutazioni anche i sistemi di sicurezza, strumenti che purtroppo su Jogger sono parziali. Ad esempio non è presente il sistema di allerta per l’allacciamento delle cinture sulla terza fila di sedili.

Dentro, la Jogger è al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico, mentre il design è essenziale e i comandi del “clima” sono elementari; in compenso, i rivestimenti ripagano con parti rivestite di tessuto e plastiche di buona qualità. I sistemi dell’infotinament invece variano a seconda dell’allestimento, l’entry level ha infatti un Media Control da 3,5 pollici, collocato di fronte al guidatore, senza un display dedicato in mezzo al cruscotto (la sincronizzazione con lo smartphone avviene con l’app dedicata e la presa USB). Nella variante Comfort si ha il sistema Media Display da 8″ con schemo touch, dotato di connettività smartphone per Android Auto e Apple CarPlay tramite cavo. Dall’allestimento Extreme UP si riceve invece il sistema Media Nav sempre da 8″ ma dotato di navigazione integrata e connettività wireless per smartphone.

Low cost di carattere ma non nella dotazione, nella versione più accessoriata Extreme Up, il pacchetto arriva a comprendere anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera, l’ESP con assistenza alla partenza in salita, l’accesso keyless con chiave digitale, cruise control, monitoraggio dell’angolo cieco e il freno a mano elettronico. È inoltre disponibile il clima automatico con indicazione digitale della temperatura e gli specchietti regolabili elettricamente. Il prezzo di partenza della Dacia Jogger è di 16.250 euro per la motorizzazione GPL in configurazione Essential 5 posti, salendo con gli allestimenti Comfort (18.050 euro), Extreme (18.900 euro) ed Extreme Up (19.450 euro). Jogger a benzina parte invece da 16.550 euro sempre in allestimento Essential. Le versioni dotate di sette posti hanno un sovrapprezzo di 900 euro (non disponibile per la versione Essential).