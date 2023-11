Qual è l'elettrica che si carica più velocemente? Ecco le migliori 10

Nel mondo in continua evoluzione delle auto elettriche, la velocità di ricarica emerge come un elemento cruciale nel processo decisionale di acquisto. Il recente test di ricarica dei veicoli elettrici condotto da Edmunds getta luce su questa importante caratteristica, posizionando in cima alla lista le auto elettriche dei marchi Hyundai, Kia e Porsche.

Il test di Edmunds stabilisce un nuovo standard, fornendo una panoramica completa delle prestazioni di ricarica. Utilizzando miglia medie per ora di ricarica basate su test reali e dati empirici, lo studio offre una prospettiva chiara su quante miglia può aggiungere un veicolo elettrico in un'ora di ricarica rapida. Un parametro cruciale, poiché un numero maggiore di miglia per ora di ricarica si traduce in meno tempo di attesa per gli utenti. Il test è di natura oltre oceano e per semplicità di lettura e di calcolo, abbiamo preferito lasciarlo -in via eccezionale- nella sua unità di misura nativa.

Considerando le varie metodologie di ricarica adottate dalle case automobilistiche (come ad esempio, il 10%-80% o 100 miglia in 20 minuti), il nuovo test di Edmunds stabilisce uno standard uniforme. Questo consente ai consumatori di confrontare in modo efficace le prestazioni di ricarica tra diversi modelli di veicoli elettrici. L'accuratezza dei dati è stata garantita grazie alla collaborazione di Edmunds con il rinomato esperto di test sui veicoli elettrici, P3. Quest'ultimo monitora e registra il consumo di elettricità durante le sessioni di ricarica, integrando i dati con le informazioni di Edmunds per offrire un quadro dettagliato agli acquirenti.