State cercando una dashcam dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pensata per offrirvi la massima tranquillità durante la guida verso la prossima meta vacanziera? In tal caso, vi consigliamo di non farvi scappare uno dei modelli più apprezzati dagli utenti Amazon, la Orskey disponibile a un prezzo scontato del 39%! Al momento, infatti, avrete la possibilità di portarla a casa ad appena 42,49€ invece di 69,99€.

Dato che stiamo parlando di uno dei best seller dello store, vi consigliamo di sfruttare quanto prima la promozione in corso. Dalla super visione notturna fino alla registrazione in loop, questa dashcam saprà come esservi di supporto in caso di necessità, per cui non perdete l’occasione!

Las Orskey è una videocamera con risoluzione Full HD super cristallina che monta un validissimo obiettivo grandangolare da 170°. Dunque l’ideale per catturare con precisione ciò che succede in strada, senza perdere nemmeno un dettaglio. Il chipset ad alte prestazioni, infatti, consente di filmare video fino a 1080P a ben 30 fps oltre a immagini a 12MP!

Inoltre, come accennato nell’introduzione, gode di una fantastica visione notturna: grazie alle 6 luci di riempimento LED a infrarossi, la dashcam funziona in modo ottimale anche in situazione di scarsa o scarsissima illuminazione. Da non sottovalutare, la registrazione di emergenza attivata dal sensore G, che si occupa di catturare in maniera totalmente automatica gli incidenti di guida improvvisi. Grazie a quesa funzione, sarete certi di avere sempre una clip di quanto accaduto, salvata appositamente. Ovviamente, per aver tutto i vostri video sempre a disposizione, dovrete inserire una micro SD da massimo 32BG, che non è inclusa con l’acquisto.

Ultimo ma non per importanza, il montaggio! La dashcam in questione, infatti, è stata pensata per essere montata facilmente sul parabrezza in modo sicuro e davvero intuitivo grazie alla ventosa inclusa. Orskey, inoltre, vi fornisce ben 12 mesi di garanzia all’acquisto del prodotto. In questo modo, potrete sfruttare un team qualificato di assistenza post-vendita, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 disponibile ad assistervi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!