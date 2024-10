La Fiat Grande Panda si può ordinare...ma non in Italia

La Fiat ha aperto gli ordini per la nuova Grande Panda elettrica in Francia e Olanda, senza ancora rivelare i prezzi. Le versioni disponibili sono La Prima e Red, con listini che partono sotto i 25.000 euro. L'apertura degli ordini in Italia non è stata ancora annunciata, ma si prevede che i prezzi saranno simili a quelli degli altri mercati europei.

La scelta di lanciare il modello prima in Francia e Olanda è legata agli incentivi governativi disponibili in questi paesi. Stellantis ha dichiarato: "Il viaggio della Grande Panda inizia in questi due mercati per dare l'opportunità ai clienti di usufruire degli incentivi governativi locali". Questa mossa strategica sottolinea l'importanza dei bonus statali nel promuovere l'adozione di veicoli elettrici.

Le specifiche tecniche della Grande Panda elettrica includono una batteria da 44 kWh e un motore anteriore da 113 CV. Il veicolo raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi. Il consumo dichiarato è di 17,4 kWh/100 km, con un'autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP.

Opzioni di ricarica

La Grande Panda offre due opzioni di ricarica in corrente alternata: 7 kW o 11 kW. Con il caricatore da 7 kW, accessibile tramite un cavo retraibile dietro la calandra, è possibile ricaricare dal 20% all'80% in 3 ore e 43 minuti. La ricarica completa con il caricatore da 11 kW richiede 2 ore e 55 minuti. Utilizzando una colonnina a corrente continua da 100 kW, la ricarica dal 20% all'80% può essere completata in soli 30 minuti.