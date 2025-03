La Fiat Grande Panda hybrid è in promozione a 79 euro al mese

La Fiat Grande Panda si prepara a un evento di rilievo con il primo "Porte Aperte" in concessionaria, che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 marzo. In concomitanza con il lancio, Fiat propone una promozione allettante, valida fino al 14 aprile, che riguarda sia la nuova Grande Panda ibrida con cambio automatico a doppia frizione sia la versione elettrica. Questa iniziativa, riservata ai clienti che optano per la rottamazione e il finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia, rappresenta un’opportunità per accedere a condizioni economiche vantaggiose e all’avanguardia.

Dettagli dell’offerta per la versione ibrida

Per la Fiat Grande Panda POP 1.2 100 CV Hybrid, la promozione prevede uno sconto significativo. In particolare, si beneficia di una riduzione di 1.000 euro, applicabile in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 3, e di ulteriori 950 euro se si sceglie di finanziare l’acquisto attraverso Stellantis Financial Services. Questi incentivi combinati abbassano il prezzo di listino da 18.900 a 16.950 euro, garantendo un risparmio complessivo di 1.950 euro. L’offerta non solo consente di accedere ad un veicolo moderno e funzionale, ma incentiva anche il passaggio a una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Dettagli dell’offerta per la versione elettrica

Nel caso della Fiat Grande Panda RED 113 CV elettrica, la promozione offre un vantaggio analogo. Anche in questo scenario, è previsto uno sconto di 1.000 euro, applicabile in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, a cui si aggiungono ulteriori 950 euro grazie al finanziamento tramite Stellantis Financial Services. Con questi incentivi, il prezzo di listino, che ammonta a 24.900 euro, viene ridotto a 22.950 euro, rendendo la versione elettrica un’opzione più accessibile per chi è interessato a un veicolo completamente elettrico e alle sue numerose funzionalità.

Il finanziamento e le modalità di pagamento

Entrambe le configurazioni della Grande Panda sono accompagnate da piani finanziari studiati per agevolare il pagamento. Nel caso della versione ibrida, il piano prevede un anticipo di 5.585 euro e la suddivisione del pagamento in 36 rate mensili da 79 euro, con un TAN fisso del 5,99% e un TAEG pari all’8,94%. Per la versione elettrica, il finanziamento richiede un anticipo leggermente superiore, pari a 6.390 euro, e si articola in 35 rate mensili da 199 euro, mantenendo un TAN fisso del 5,99% e un TAEG dell’8,31%. Oltre alle rate, il contratto prevede spese di incasso mensili di 3,50 euro, mentre il piano finanziario include anche una maxi rata finale rispettivamente di 11.502,30 euro per la versione ibrida e di 13.117,30 euro per quella elettrica.

Costi aggiuntivi e condizioni contrattuali

Il finanziamento non si limita al solo importo del veicolo: sono previsti ulteriori costi che vanno ad integrare l’operazione. In entrambi i casi, si applicano spese di istruttoria pari a 395 euro e un’imposta sostitutiva, che ammonta a 30,08 euro per la versione ibrida e a 43,06 euro per quella elettrica, da versare insieme alla prima rata. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il limite chilometrico: il contratto stabilisce un massimo di 30.000 km in 3 anni, e qualora tale soglia venga superata, è prevista una penale di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso. Inoltre, l’offerta è riservata ai clienti privati e non è cumulabile con altre promozioni in essere.

Vantaggi e aspetti da valutare

L’iniziativa presenta notevoli punti di forza. Da un lato, gli sconti offerti permettono di abbattere in maniera significativa il prezzo di listino, rendendo la Grande Panda, sia nella versione ibrida che in quella elettrica, una proposta molto competitiva sul mercato. La possibilità di accedere ad un finanziamento con un TAN fisso e rate mensili contenute, unita all’inclusione del servizio Identicar per 12 mesi (del valore di 271 euro) che garantisce assistenza stradale e altri benefici, offre una soluzione completa e vantaggiosa per il cliente. Dall’altro, esistono alcune criticità da considerare. La validità degli sconti è vincolata alla rottamazione di un veicolo omologato secondo specifici standard (fino a Euro 3 per la versione ibrida e fino a Euro 4 per quella elettrica), condizione che potrebbe limitare l’accesso a tali promozioni per alcuni potenziali acquirenti. Inoltre, il piano di finanziamento si estende per 36 rate mensili con una maxi rata finale considerevole, fattore che richiede una valutazione attenta dell’impegno finanziario a lungo termine. Anche la presenza di costi aggiuntivi, quali spese di istruttoria, interessi e penali chilometriche, va ponderata attentamente prima di procedere all’acquisto.

Conclusioni

La promozione lanciata da Fiat in occasione del primo "Porte Aperte" in concessionaria rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera acquistare una Grande Panda, sia nella versione ibrida che in quella elettrica. Gli incentivi offerti, con sconti che riducono significativamente il prezzo di listino e la possibilità di beneficiare di piani di finanziamento studiati per rendere l’acquisto più accessibile, sono elementi che contribuiscono a rendere questa offerta particolarmente competitiva. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le condizioni contrattuali, i costi aggiuntivi e le limitazioni legate alla rottamazione e al chilometraggio, per poter prendere una decisione consapevole e in linea con le proprie esigenze di mobilità e budget. In sintesi, l’iniziativa di Fiat offre un mix di innovazione, convenienza e servizi accessori che possono rappresentare un vantaggio reale per il cliente moderno, attento sia all’economia che all’ambiente.