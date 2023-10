Quest'auto cerca posto e parcheggia da sola, fino a 2 Km di distanza

In Europa, la legislazione attuale non permette di superare il livello 2 di guida autonoma tuttavia in Cina è stato recentemente presentato il primo veicolo elettrico che raggiunge il livello 4 di guida autonomia.

Conosciuto con il nome di JiYue Robocar 01, è frutto di una partnership tra Baidu, spesso definito come il "Google cinese," e Geely, una grande azienda automobilistica che possiede marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr e smart. La Robocar 01 è il primo veicolo del marchio JiYue, creato grazie all'alleanza tra Baidu e Geely (inizialmente chiamata Jidu), che ha subito una ristrutturazione organizzativa circa due mesi fa.

Quest'auto è in grado di raggiungere il livello 4 di guida autonoma grazie all'implementazione della suite tecnologica Apollo, su cui Baidu sta lavorando dal 2021. La vettura è basata sul chip Nvidia Drive Orin e utilizza 11 telecamere ad alta definizione e 12 radar, alcuni a ultrasuoni e altri a onde corte.

Tra le caratteristiche più interessanti di questo veicolo, va menzionata la capacità di guidare in modo quasi completamente autonomo su circa il 90% delle autostrade cinesi e in tre città della Repubblica Popolare Cinese: Hangzhou, Pechino e Shanghai. Gli alti dirigenti dell'azienda hanno dichiarato che entro il 2024, il numero di città in cui la Robocar 01 potrà circolare senza un conducente raggiungerà le 200, anche se saranno tutte situate in Cina.

Inoltre, l'auto è in grado di parcheggiarsi da sola. La procedura è semplice, basta dare un comando vocale dall'esterno del veicolo per far iniziare la manovra di parcheggio, che può essere eseguita in qualsiasi posto entro un raggio di 2 chilometri dalla posizione in cui ci si è fermati.

Sul piano delle specifiche tecniche, la Robocar 01 è costruita sulla base della piattaforma SEA di Geely e sarà offerta in due opzioni di batteria: una da 71,4 kWh e un'altra da 100 kWh, che consentono rispettivamente un'autonomia di 550 e 720 chilometri secondo il ciclo CLTC.

Quest'auto sarà disponibile in due configurazioni: con uno o due motori elettrici, che erogano rispettivamente 272 o 544 cavalli. La versione più potente è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.