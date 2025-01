Renault 5 E-Tech vince il premio auto dell'anno

La Renault 5 e l'Alpine A290 hanno vinto il titolo di Car of the Year 2025, annunciato all'apertura del Salone dell'Auto di Bruxelles. Le due vetture francesi hanno totalizzato 353 punti, superando la Kia EV3 (291 punti) e la Citroën C3/ë-C3 (215 punti). La decisione è stata presa da una giuria di 59 giornalisti del settore automobilistico.

Questo riconoscimento premia la strategia di elettrificazione di Renault e la qualità dei suoi nuovi modelli, frutto del piano Renaulution. Per il marchio francese si tratta dell'ottava vittoria, mentre per Alpine è la prima in assoluto. Fabrice Cambolive, CEO di Renault, ha commentato: "Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una vera svolta per l'Europa, rendendo i veicoli elettrici attrattivi e suscitando forti emozioni".

La nuova Renault 5 è una citycar elettrica lunga poco meno di 4 metri, disponibile con potenze di 120 e 150 CV e batterie da 40 e 52 kWh. L'autonomia varia dai 312 ai 410 km, con un prezzo di partenza di 27.900 euro. È prevista anche una versione più economica da 95 CV con 300 km di autonomia, al prezzo di circa 25.000 euro.

La classifica finale delle sette finaliste vede una netta predominanza di modelli elettrici o ibridi: dopo le prime tre posizioni troviamo infatti Hyundai Inster - 172 punti; Dacia Duster - 168 punti; Cupra Terramar - 165 punti; Alfa Romeo Junior - 136 punti

La vincitrice ha ottenuto 25 primi posti nelle votazioni dei giurati, seguita dalla Kia EV3 con undici e dalla Citroën C3 con cinque. L'Alfa Romeo Junior, ultima classificata, ha ricevuto solo due primi posti. Questo risultato conferma la tendenza del mercato automobilistico verso l'elettrificazione e premia l'impegno di Renault nello sviluppo di veicoli a zero emissioni accessibili e attraenti per il pubblico europeo.