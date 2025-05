Renault Austral: con il restyling è più bella e si guida meglio!

Fin dal suo debutto nel 2022, Renault Austral ha segnato un punto di svolta per la casa francese, accelerando la crescita del mix e vendendo oltre 200.000 unità . Oggi, con il lancio del nuovo Renault Austral, il marchio intende consolidare questa posizione, offrendo un prodotto ancora più affinato e desiderabile.

Questo SUV si propone come una soluzione complementare all'interno della gamma ibrida di Renault, affiancando Nuovo Renault Espace e Renault Rafale nella riconquista dei segmenti C e D, come delineato nel piano strategico "Renaulution".

Un design che cattura lo sguardo

Il primo impatto con Nuovo Renault Austral rivela una profonda metamorfosi stilistica. Il frontale è stato completamente rivisitato, adottando il nuovo linguaggio di design Renault, già apprezzato su modelli come Rafale e nuovo Espace. Spiccano il nuovo cofano, il paraurti e la calandra, che insieme conferiscono una personalità più marcata e incisiva. Piccole losanghe 3D adornano il paraurti, circondando il logo centrale e aggiungendo un tocco di raffinatezza. Anche il posteriore è stato oggetto di attenzioni, con la parte superiore e centrale del portellone che vanta ora un design più elegante.

La firma luminosa, completamente inedita, contribuisce a definire il carattere del Nuovo Austral. I gruppi ottici anteriori e posteriori, insieme alle luci diurne (DRL) a forma di semi-losanga integrate nel paraurti, creano un'identità visiva forte e riconoscibile. A seconda degli allestimenti, i fari possono essere dotati della tecnologia LED Adaptive Vision di serie o della più avanzata Matrix Vision, che ottimizza l'illuminazione senza abbagliare gli altri utenti della strada. I nuovi gruppi ottici posteriori, con il loro design a forma di quadrato suddiviso in sette parti ispirato al tangram, creano un effetto "cubetti di ghiaccio galleggianti" quando spenti.

La gamma colori si arricchisce con due nuove tinte, Blu Oltremare e Bianco Nacré satinato, che si aggiungono alle già note Grigio Scisto, Nero Étoilé, Bianco Nacré e Rosso Passion. L'apprezzata opzione bi-tono con tetto Nero Étoilé è ora disponibile a partire dall'allestimento Techno. Dettagli come le lame orizzontali Nero lucido nella parte inferiore delle fiancate e i passaruota in tinta Nero accentuano il look sportivo e dinamico del SUV.

Al volante: un salto di qualità

Una volta a bordo, la promessa di un'esperienza arricchita, dove innovazione e comfort si fondono, appare subito chiara. I nuovi sedili anteriori, più ergonomici, offrono un miglior supporto laterale e alle spalle, contribuendo a una posizione di guida ottimale. Anche la leva del cambio, posizionata a destra del volante, è stata modificata per evitare confusioni con il comando dei tergicristalli.

Il comfort acustico è stato oggetto di un lavoro meticoloso. Già all'avvio del motore si percepisce una riduzione della rumorosità esterna, grazie a interventi sulla puleggia dell'albero motore e all'aggiunta di materiale insonorizzante. In movimento, i miglioramenti aero-acustici sono notevoli, dovuti anche ai nuovi retrovisori dal design più aerodinamico. Sull'allestimento Esprit Alpine, i vetri laterali anteriori a tre strati migliorano ulteriormente l'isolamento acustico fino a 6 decibel. Complessivamente, i rumori aero-acustici e quelli provenienti dal gruppo motopropulsore sono stati dimezzati, e anche le vibrazioni meccaniche sono state ridotte grazie a nuovi supporti motore e a una diversa taratura del sistema di ibridazione (che non richiede una wallbox per essere ricaricato).

Su strada, Nuovo Renault Austral conferma le sue doti dinamiche, ulteriormente affinate. Il sistema 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti, un'offerta unica nel segmento C, garantisce agilità in città e stabilità su percorsi extraurbani. Il diametro di sterzata si riduce a soli 10,1 metri, contro gli 11,2 delle versioni a due ruote sterzanti. Nuovi ammortizzatori, specificatamente messi a punto, e pneumatici di maggiori dimensioni (ora da 18" sull'allestimento Evolution) migliorano il filtraggio delle asperità e la tenuta di strada. Il sistema Extended Grip è compatibile con gli pneumatici da 20", per i quali è disponibile anche una nuova offerta di pneumatici 4 stagioni. I settaggi MULTI-SENSE permettono di personalizzare l'esperienza di guida agendo su parametri come lo sforzo dello sterzo, la reattività del motore e l'agilità del telaio.

Efficienza ibrida al top

Sotto il cofano, la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 CV si conferma un punto di forza, offrendo quello che Renault definisce il miglior rapporto prestazioni/efficienza del mercato. Questo sistema, già migliorato dal suo esordio, beneficia ora di un nuovo software per la trasmissione automatica multimodale senza frizione, che garantisce cambiate più fluide e una maggiore reattività, soprattutto nelle accelerazioni da 40 a 80 km/h. Il risultato è una guida più dinamica e piacevole.

Il powertrain Full Hybrid E-Tech 200 CV è composto da un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri da 130 CV e due motori elettrici (uno principale da 70 CV e un secondario HSG da 25 CV), alimentati da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. Questa configurazione permette al Nuovo Austral di limitare i consumi in ciclo misto WLTP a 4,7 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 106 g/km (dati in corso di omologazione). La trasmissione automatica smart seleziona autonomamente tra diverse modalità di funzionamento: 100% elettrica, ibrida dinamica, e-drive (motore termico che ricarica la batteria mentre quello elettrico muove le ruote), termica e a recupero di energia. Le prestazioni sono di tutto rispetto, con uno 0-100 km/h coperto in 8,4 secondi e una ripresa da 80 a 120 km/h in 5,6 secondi.

A seconda dei mercati, la gamma Austral può ancora includere anche la motorizzazione Mild Hybrid 160 CV, basata su un motore benzina turbo 4 cilindri da 1,3 litri abbinato a un sistema a 12V e trasmissione automatica CVT. Per questa versione, i consumi dichiarati sono di 6,2 l/100 km e le emissioni di CO2 di 140 g/km.

Un concentrato di tecnologie utili

L'abitacolo del Nuovo Austral si distingue per la sua forte connotazione tecnologica, pensata per semplificare la vita a bordo. Una novità assoluta per la gamma Renault è il sistema di riconoscimento del conducente, che utilizza una telecamera integrata nel montante sinistro. Creando un profilo utente, l'auto riconosce chi sale a bordo e attiva automaticamente le impostazioni personalizzate relative a menu, stazioni radio, posizione di guida e applicazioni Google. I dati biometrici sono memorizzati esclusivamente nell'auto, garantendo la privacy.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, accessibile tramite il doppio display che può raggiungere una superficie totale di quasi 1.000 cm² includendo l'Head-up Display da 9,3", offre una navigazione intuitiva con Google Maps, l'assistente vocale Google Assistant e l'accesso a oltre 50 app tramite Google Play. Google Maps è stato aggiornato con funzionalità come la pianificazione di percorsi multi-punto, percorsi eco-sostenibili e la possibilità di segnalare incidenti. Renault sviluppa anche app esclusive, come "Take a break!", che grazie al riconoscimento facciale suggerisce soste al conducente in caso di stanchezza.

La sicurezza è una priorità, con ben 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) disponibili. Tra questi, il My Safety Switch, un pulsante a sinistra del volante, permette di attivare con un solo gesto le impostazioni preferite di cinque ADAS contemporaneamente. L'Active Driver Assist offre una guida autonoma di livello 2, combinando l'Adaptive Cruise Control con il mantenimento della corsia e i dati di geolocalizzazione. Funzioni innovative come Safety Score e Safety Coach analizzano lo stile di guida e forniscono consigli per migliorarlo, contribuendo a prevenire le principali cause di incidenti.

Spazio e modularità

Nonostante le dimensioni esterne compatte (lunghezza 4,53 metri ), Nuovo Renault Austral sorprende per l'abitabilità e la modularità interna. La panchetta posteriore scorrevole su 16 cm, inclinabile e ripiegabile, permette di modulare a piacere lo spazio per i passeggeri o per i bagagli. I passeggeri posteriori beneficiano di un raggio alle ginocchia fino a 27,4 cm. La capacità di carico varia da 527 a 1.736 litri con la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 CV, e da 555 a 1.761 litri con la Mild Hybrid 160 CV. L'apertura motorizzata del portellone facilita l'accesso al vano bagagli, dove è presente anche una presa da 12V.

Allestimenti

Nuovo Renault Austral sarà disponibile in tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. L'allestimento Evolution offre già cerchi da 18", sistema OpenR Link con Google integrato e inserti Nero lucido. La versione Techno aggiunge barre da tetto cromate e il Safety Pack.

L'allestimento Esprit Alpine, ora a sé stante, si distingue per un look più sportivo con cerchi da 20" "Altitude", dettagli neri e un ambiente interno con sellerie in twill ispirate alla fibra di carbonio, cuciture blu e pedaliera in alluminio. La produzione avviene nello stabilimento di Palencia, in Spagna, e la commercializzazione in diversi Paesi europei è prevista entro l'estate.