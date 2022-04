Il campionato monomarca del marchio francese, erede della Coppa R8 Gordini, torna nuovamente quest’anno con una serie di appuntamenti sui migliori circuiti europei. L’edizione 2022 prevede ben quattordici tappe e impor tanti novità, tra cui il tracciato di Jarama in Spagna, ma anche Zandvoort e Mugello.

Nove dei quattordici appuntamenti rientreranno sotto la serie Clio Cup Europe, proponendo ai partecipanti più ambiziosi un campionato di diciotto gare. Solo i migliori sedici risultati avranno la possibilità di stabilire il nuovo track record della Clio Cup Europe. Al fine di tutelare le caratteristiche originali della Clio Cup, il programma regionale includerà anche Clio Cup Francia, Italia, Spagna e Eastern Europe. I migliori piloti e team verranno valutati, come da tradizione, dai Dipartimenti Competizioni-Clienti di Viry-Châtillon e di Dieppe, e potranno ottenere un montepremi di oltre 380mila euro e una Clio Cup per il vincitore assoluto del campionato europeo. Inoltre, i concorrenti avranno diritto ad una serie di prodotti e servizi inclusi nella tassa di iscrizione.

I tracciati

Come da tradizione, sarà presente anche la Clio Cup Press League che seguirà tutte le tappe previste del campionato principale. Nell’edizione 2022 troveremo quindi a sfilare Andrea Farina (Motor1), Edoardo Curioni (Everyeye), Dario Pennica (Sicilia Motori), Alberto Sabbatini (Autosprint), Gianluca Pellegrini (Quattroruote), Giovanni Mancini (Elaborare/News Auto), Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport), Paolo Pirovano (Motor Pad TV), Alfonso Rizzo (Ruote in pista) e Ilaria Brugnotti (Driveup). Naturalmente saremo presenti anche noi con il nostro Paolo Tognon, che per MotorLabs, correrà in occasione della tappa di Misano il prossimo 4-5 giugno, dove sfiderà il collega Dario Pennica. Il format previsto sarà del tutto analogo a quello della Clio Cup da quale si ispira: test collettivi al venerdì, qualifiche 1 e gara 1 al sabato e qualifiche 2 e gara 2 alla domenica.

Paolo Tognon di MotorLabs

Con cosa si corre? Semplice, con la francese Clio RS Line, spinga dal propulsore turbo Renault HR13 da 4 cilindri in grado di erogare una potenza massima di 200 cavalli e 300 Nm di coppia. Il motore è abbinato ad un cambio Sadev ST82 sequenziale a cinque marce e differenziale ZF meccanico, dedicati appositamente per questo genere di utilizzi. La stabilità della vettura in pista è affidata ad un sistema pseudo Mc Pherson all’avantreno e ammortizzatori Dos non regolabili al retrotreno. Clio RS Line poggia, infine, su cerchi da 17 pollici con gommatura Michelin Pilot Sport Cupt H1. Il peso a vuoto della vettura è di 1.030 kg, come da omologazione FIA, e riporta tutti i principali sistemi di sicurezza tra cui un rollcage saldato.