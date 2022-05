Dopo le difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni, Renault sta programmando il suo futuro, con nuovi obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi anni. L’azienda, di recente, ha dovuto fare i conti con la cessione forzata delle sue attività in Russia, con lo stabilimento di Mosca che è ora sotto il controllo delle autorità locali. Tra i progetti dei prossimi anni per Renault c’è quello di una progressiva elettrificazione della gamma, già avviata con diversi modelli di successo.

Tra le ipotesi sul tavolo del CEO Luca de Meo c’è anche la possibile creazione di una divisione dedicata alla mobilità a zero emissioni che si occuperebbe di produrre i modelli elettrici della francese, separando le proprie attività dalla divisione dedicata a modelli con motore endotermico. L’obiettivo futuro di Renault è quello di raccogliere nuovi capitali per sostenere il programma di elettrificazione e gli investimenti futuri nel corso dei prossimi anni.

La possibile divisione elettrifica di Renault potrebbe essere al centro di uno futuro spin-off ed essere poi quotata in borsa già nel corso del 2023. Quest’opzione è sul tavolo e potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi mesi. I piani di sviluppo sono diversi. L’azienda continua a lavorare per rafforzare l’alleanza con Nissan e Mitsubishi ma guarda anche ad altre strade per poter garantire un futuro sostenibile e di successo. Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Il futuro di Renault sarà, molto probabilmente, ricco di novità e nuovi progetti. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell’azienda.