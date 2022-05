Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia relativa alla partnership tra Rimac e Hyundai, che sembrava destinata a concludersi prima del tempo, ma nelle ultime ore il fondatore di Rimac, Mate Rimac, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha voluto tacciare tutte queste voci, perché l’accordo tra le due è tutt’altro che saltato.

“Hyundai ha commentato gli articoli di fake news che parlavano della fine della collaborazione tra Rimac e Hyundai a causa del nostro rapporto con Porsche. Le due compagnie ci tengono a sottolineare come la notizia si falsa, anche se i media continuano a riportarla.”

Anche Hyundai ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, affermando che l’investimento di Hyundai e Kia nel Rimac Group è ancora confermato da entrambe le parti, che stanno lavorando a progetti in fase molto avanzata.

I rumor relativi a questa rottura erano nati in seguito all’accordo tra Porsche e Rimac: qualche mese fa il marchio tedesco ha infatti deciso di investire ancora di più nell’azienda croata di hypercar elettriche, portando con sé anche Bugatti (marchio di proprietà del gruppo Volkswagen, tanto quanto Porsche) per creare la joint venture Bugatti-Rimac, al fine di dare vita a hypercar elettriche assolutamente uniche.

In tutto questo, Hyundai detiene il 12% di Rimac e sicuramente non farà nulla per metterla in difficoltà. La casa coreana sa che in futuro dovrà avere auto elettriche per tutte le tasche e per tutti i mercati, sarebbe quindi poco lungimirante tagliare i ponti con un’azienda che oggi sta lavorando così bene nell’ambito delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, la collaborazione tra Hyundai e Rimac darà vita a veicoli elettrici ad alte prestazioni che Hyundai porterà sul mercato all’interno della serie “N”, e probabilmente anche a un veicolo basato sulla tecnologia della pila a carburante, proposto con il marchio Kia.