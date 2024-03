Riparare un'elettrica costa troppo? Così Renault pensa ad una soluzione economica

Il gruppo Renault, ponendo l'accento sull'economia circolare, promuove il nuovo piano "The Future Is Neutral"; questa mossa strategica si manifesta con il lancio di un'esclusiva attività di rigenerazione di componenti essenziali per i veicoli elettrici. È una proposta che si distingue per essere sia economica che ecologica, offrendo ai proprietari di auto elettriche un’alternativa sostenibile e conveniente ai tradizionali ricambi.

Fino al 30% di risparmio su alcuni componenti

All'interno di questa iniziativa, i clienti si trovano davanti a una scelta vantaggiosa: optare peroppure scegliere verso una gamma di. Quest'ultima opzione non solo permette di risparmiare fino al 30% sui costi ma contribuisce anche a ridurre significativamente l'uso di materie prime e le emissioni di CO2, allineandosi con gli obiettivi globali di sostenibilità.

Con il merito di essere il primo in Europa a proporre tale assortimento, Renault sfodera la sua gamma ricondizionata che comprende motori elettrici, elettronica di potenza e batterie. Questi componenti sono destinati a modelli popolari come la Renault Zoe, Twingo, Kangoo e Master, segnando un passo importante verso un futuro automobilistico più eco-compatibile.

L'abilitazione di questa offerta è resa possibile dall'aumento della capacità produttiva di "The Future Is Neutral", la cui efficienza si evidenzia nella produzione di oltre 3 mila componenti ricondizionati per veicoli elettrici presso lo stabilimento di Flins. Questo sito rappresenta solo una parte della rete di impianti dedicati alle attività di economia circolare avviate dal gruppo Renault, tra cui il ricondizionamento di veicoli usati, la riparazione di mezzi gravemente danneggiati, il riciclo di batterie e materiali, assieme al retrofit elettrico.