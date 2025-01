RISPARMIA 200€ sulla stazione di ricarica Goneo: efficienza e velocità per la tua auto elettrica!

Se state cercando una stazione di ricarica trifase ad alte prestazioni per la vostra auto elettrica, questa offerta su Amazon non passerà inosservata. La stazione di ricarica Goneo da 22kW è disponibile a soli 799,99€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, che vi consente di risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino di 999,99€. Un'occasione imperdibile per chi vuole una wallbox di ultima generazione a un prezzo competitivo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 200€ durante il checkout

Stazione di ricarica Goneo, chi dovrebbe acquistarla?

La stazione di ricarica Goneo offre una potenza massima di 22kW, rendendo la ricarica fino al 200% più veloce rispetto ai classici modelli da 7,2kW. Con il cavo Type 2 da 5 metri incluso, potrete ricaricare la vostra auto con un'autonomia di 90 km in appena un'ora, riducendo drasticamente i tempi di attesa. Il dispositivo supporta diverse opzioni di erogazione di energia, regolabili tra 3,5kW e 22kW (corrente 8A-32A), garantendo la massima versatilità.

Pensata per il mercato europeo, la wallbox Goneo è compatibile con modelli come Tesla, BMW, Audi, Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Fiat e molti altri. Inoltre, la gestione della ricarica avviene in modo intuitivo e smart: grazie allo schermo TFT da 4,3 pollici, potrete monitorare lo stato della ricarica anche alla luce diretta del sole. L'integrazione con WiFi, 4G, Bluetooth ed Ethernet consente il controllo remoto tramite l'app Goneo, disponibile per Android e iOS.

La stazione di ricarica Goneo garantisce la massima sicurezza grazie alle certificazioni CB, TÜV-CE, RoHS, REACH e alla protezione IP65 e IK10, resistendo a polvere, acqua e urti. Il sistema include nove protezioni avanzate, tra cui quelle contro sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuiti e fulmini. Inoltre, il supporto alla ricarica fotovoltaica permette di sfruttare l'energia solare per ridurre i costi dell'elettricità, mentre il bilanciamento dinamico del carico ottimizza la distribuzione della potenza tra veicoli ed elettrodomestici.

Grazie al coupon sconto di 200€, la stazione di ricarica Goneo è acquistabile a soli 799,99€ invece di 999,99€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza di ricarica con una wallbox all'avanguardia, sicura ed efficiente. E per maggiori informazioni sui veicoli elettrici, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

