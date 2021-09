Ritorna l’Audi Sport Quattro: ora elettrica e con 805 cavalli

L’azienda tedesca E-Legend ha mostrato al Salone di Monaco un esclusivo veicolo elettrico ad alte prestazioni da 805 cavalli di potenza che rende omaggio all’Audi Sport Quattro. Si tratta di una vettura davvero unica proprio come la mitica Sport Quattro che ha gareggiato nel Gruppo B tra gli anni ’80 e ’90. Dalla Sport Quattro è nata poi successivamente la più mostruosa S1, caratterizzata da alettoni e appendici aerodinamiche degne solo del mitico Suzuki Escudo di Gran Turismo e del Pikes Peak.

Conosciuta con il nome di EL1, la coupé è alimentata da tre motori elettrici – uno da 201 CV all’anteriore e una coppia da 302 CV ciascuno al posteriore – e conserva l’energia in un pacco batteria da 90 kWh; quest’ultima può essere caricata fino a 300 kWh ed è integrata nel telaio seguendo una “forma a T”, così da garantire un’elevata distribuzione dei pesi. E-Legend afferma che l’EL1 avrà un’autonomia di circa 400 km e sarà in grado di coprire lo scatto da 0 a 100 in appena 2,8 secondi. Stando a quanto riportato, inoltre, sarà capace di chiudere due giri completi al Nürburgring Nordschleife nella modalità Sport Plus, la più assetata in termini di potenza.

L’auto, con una massa totale di 1680 kg, è dotata di ruote anteriori da 19 pollici e ruote posteriori da 20 pollici, luci di marcia diurna a LED anteriori e posteriori, uno spoiler su misura e sospensioni regolabili a tre vie. Gli interni devono ancora essere finalizzati, ma sappiamo che nonostante l’animo pistaiolo sarà presente un ricco infotainment impreziosito anche di una telecamera posteriore.

L’obiettivo di E-Legend è quello di rievocare le emozioni che gli appassionati di Audi hanno avuto con la prima Sport Quattro, commercializzata in appena 220 esemplari. Verranno venduti solo 30 esemplari della EL1, al prezzo di circa 890.000 mila euro al lordo delle tasse. Un valore decisamente elevato rispetto alle 200mila lire degli anni ’80 chiesti da Audi per la Sport Quattro. E-Legend ha anche affermato che in futuro seguiranno altri due modelli ispirati al rally, entrambi in tiratura limitata (30 esemplari). Quali altri mostri del passato vi piacerebbe rivivere? Ditecelo nei commenti!