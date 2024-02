40€ in meno su questo Android Auto wireless, da non perdere!

Se possedete un veicolo prodotto dal 2016 in poi con Android Auto cablato di serie, ora avete l'opportunità di rendere Android Auto wireless, acquistando uno degli adattatori migliori disponibili. Si tratta del A2AIR Pro, un dispositivo compatto, più piccolo di un mini PC, ora in vendita al prezzo promozionale di 89,99€ anziché 129,99€. Questo è il primo sconto applicato da Amazon su questo adattatore, che è uno dei più recenti sul mercato e quindi tra i più aggiornati.

OTTOCAST A2AIR Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

A soli 89,99€, questo modello rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano sperimentare la connettività Android Auto senza fili sul proprio veicolo, senza il disordine e le restrizioni dei cavi. Rivolto agli utenti di smartphone con sistema operativo Android 11 e versioni successive, questo adattatore è raccomandato in particolare per chi possiede auto con Android Auto cablato di fabbrica, prodotte tra il 2016 e il 2023.

Se siete stanchi di collegare e scollegare cavi ogni volta che entrate in auto, questo dispositivo plug and play vi offrirà un'esperienza di connessione immediata, attivandosi e connettendosi al telefono non appena l'auto viene avviata. Con il suo processore dual-core ARM Cortex A7, garantisce prestazioni affidabili e una velocità di connessione migliorata del 30% rispetto ai modelli precedenti, insieme a un Wi-Fi a 5 GHz che assicura una navigazione senza interruzioni e la riproduzione di musica senza perdite.

Tuttavia, prima di procedere all'acquisto, è importante verificare che sia il vostro smartphone sia la vostra auto soddisfino i requisiti richiesti di compatibilità, sottolineando che non è adatto a veicoli BMW e a smartphone Huawei. Per il resto, chi cerca la comodità di uno stile di vita senza cablaggi nell'utilizzo di Android Auto, questo adattatore rappresenta un investimento che saprà soddisfare le vostre esigenze.

