Rolls-Royce festeggia 120 anni creando la Ghost più tamarra di sempre

Rolls-Royce ha svelato la sua ultima creazione ispirata al design contemporaneo: Ghost Prism. Pur mantenendo un legame con la tradizione, il marchio dimostra di abbracciare le tendenze moderne con audacia, come testimonia l'inatteso colore verde lime del veicolo, un tempo impensabile.

La carrozzeria della Ghost Prism è rifinita in grigio canna di fucile, arricchita da un processo intricato in 10 fasi che conferisce una ricca finitura "minerale". L'applicazione di quattro strati di vernice crea profondità e lucentezza, risultati che sarebbero impossibili da ottenere con un'unica passata. Questo livello di dettaglio richiede una lucidatura a mano di 16 ore per garantire una brillantezza impeccabile.

La cura e l'attenzione è ancora "maniacale"

La griglia e il bagagliaio sono stati trattati con una finitura grigio-nero fumé lucida chiamata Burnout, anch'essa ottenuta a mano.preparato con un primer e poi sottoposto a quattro strati di vernice, seguiti da una lucidatura per creare una finitura lucida perfetta.

Gli acquirenti della Ghost Prism possono personalizzare ulteriormente il loro veicolo scegliendo tra quattro colori accattivanti per gli inserti e i dettagli esterni: Phoenix Red, Turchese, Mandarin e Forge Yellow. Questi colori vivaci si riflettono anche nell'abitacolo, nei sedili, nel volante, nel cruscotto e nei pannelli delle porte, oltre ad essere integrati nello Starlight Headliner, caratterizzato da 1.040 singoli fori di luce perforati a mano.

Solo 120 esemplari della Ghost Prism saranno prodotti, senza limiti al numero di combinazioni di colori disponibili. Con l'azienda che celebra il suo 120° anniversario, l'uscita della Ghost Prism è solo uno dei tanti eventi emozionanti in vista, con gli appassionati che attendono con trepidazione le prossime novità da Goodwood.