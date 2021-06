Rotelle da moto, in Giappone nasce un kit per Harley-Davidson

Per tanti motociclisti le due ruote sono uno stile di vita, una passione che viene tramandata di padre in figlio e che dura nel tempo, e quando arriva il momento di dover smettere di andare in moto per sopraggiunti limiti fisici ci si ritrova in difficoltà, privati della propria passione. Per questo motivo e per tanti altri, negli anni sono stati realizzati diversi sistemi basati su rotelle che aiutano il motociclista non più nel fiore degli anni a continuare i suoi viaggi su due ruote.

Questi sistemi sono pensati principalmente per moto molto pesanti, come le Harley-Davidson, ma ne esistono di vari tipi e possono essere applicati molti modelli diversi. L’esempio che vi riportiamo oggi è realizzato da una compagnia giapponese chiamata Trijya Custom Motorcycles, che realizza questo kit pensando ai motociclisti più anziani o con problemi fisici, che però vogliono continuare a godersi la libertà che solo la moto sa regalare.

Il sistema è abbastanza semplice: le due rotelle laterali sono fissate alla moto tramite delle staffe solide e resistenti, che vengono comandate elettricamente da un selettore che viene posto sul manubrio. Come si farebbe con il carrello di un aereo da aprire prima dell’atterraggio, queste rotelle sono pensate per essere aperte poco prima di fermarsi, così da non richiedere necessariamente l’appoggio dei piedi in terra. Una volta ripartiti, premendo l’altro tasto presente sul selettore le rotelle si ritraggono e tutto sommato non sembrano nemmeno essere troppo ingombranti alla vista, almeno su modelli imponenti di Harley Davidson come quelle che vi stiamo mostrando in queste foto.

Questa ditta opera per il momento solo in Giappone, e al cambio attuale il suo kit di rotelle dedicate ad Harley-Davidson – disponibile nei 2 colori nero e cromato – costa circa 4000 €, ma ci sono diversi esempi di ditte internazionali che realizzano prodotti praticamente identici.