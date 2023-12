Scalata da 6.500 metri in elettrico, tutto a pannelli solari

La società svizzera di trasporti e logistica Gebrüder Weiss ha da poco conquistato un nuovo primato altimetrico nel mondo dei veicoli elettrici. Questo audace progetto ha permesso ad un camion elettrico dotato di pannelli solari di conquistare la cresta occidentale dell'Ojos del Salado, il vulcano attivo più elevato del mondo situato in Cile. Non molto tempo fa anche una Porsche 911 ha raggiunto un importante risultato sulle pendici di questo vulcano.

Per quanto riguarda il veicolo fuoristrada, seppur "solamente" arrivato a 6.500 metri, ciò è stato sufficiente per stabilire un nuovo primato altitudinale nel mondo dei veicoli elettrici. Il primato precedente, risalente a maggio 2022, apparteneva alla Volkswagen ID.4 GTX, un SUV elettrico che aveva scalato il vulcano Uturuncu a Quetena Chico, in Bolivia, raggiungendo i 5.816 metri.

Il fuoristrada elettrico a energia solare, deinifito in verità come un camion multiuso sviluppato da Aebi Schmidt, un'azienda svizzera specializzata in macchine agricole e attrezzature pesanti, è basato sul prototipo dell'Aebi VT450 Transporter. Dotato di una batteria di dimensioni relativamente contenute, pari a 90 kWh e con un'autonomia di 200 chilometri, è spinto da due propulsori elettrici con una coppia combinata di 380 CV.

Il veicolo è permanentemente equipaggiato con pannelli solari montati sul tetto, estesi su 8 metri quadrati, al fine di ricaricare la batteria. Durante le giornate soleggiate, sono stati impiegati ulteriori 28 metri quadrati di fotovoltaico mobile. Il team dietro al progetto sostiene che catturare energia solare per cinque ore è sufficiente per garantire un'autonomia di circa 150 chilometri.

Il viaggio record ha avuto inizio presso il lago salato di Maricunga, con i primi esplorativi tour a 3.400 metri sul livello del mare. Il primo traguardo è stato raggiunto alla fine di novembre, quando il veicolo ha superato la soglia dei 6.000 metri. Una settimana dopo, ha conquistato l'incredibile quota di 6.500 metri. È da notare che, durante l'intero viaggio, il veicolo ha fatto affidamento esclusivamente sull'energia solare.