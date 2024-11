Mazda presenterà una nuova elettrica nel 2027 (forse con range extender)

Mazda ha annunciato lo sviluppo di un nuovo SUV elettrico per il 2027, progettato internamente dall'azienda. Il costruttore giapponese sta anche valutando una variante ibrida plug-in, probabilmente con tecnologia range extender. Inoltre, Mazda ha confermato che continuerà a offrire motori a combustione in futuro, potenzialmente alimentati con e-fuel.

Questa mossa segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Mazda, che finora è stata più cauta rispetto ad altri costruttori. Il precedente tentativo dell'azienda con il modello MX-30 si è rivelato poco efficace, con vendite particolarmente deludenti negli Stati Uniti dove sono state vendute solo 324 unità in tutto il 2022.

Il nuovo SUV elettrico rappresenta il fulcro della strategia EV di Mazda per i prossimi anni. L'azienda sta esplorando la possibilità di far debuttare sin dall'inizio il range extender, simile a quella utilizzata nell'attuale MX-30 R-EV, che impiega un motore rotativo Wankel come generatore.

A febbraio, Mazda ha ricostituito il team di sviluppo dei motori rotativi, confermando che il lavoro su questi propulsori continuerà. L'azienda ha dichiarato che si concentrerà sull'evoluzione dei motori rotativi come generatori e sulla ricerca di carburanti a emissioni zero.

Oltre al SUV elettrico previsto per il 2027, Mazda lancerà un altro crossover elettrico o elettrificato tra il 2025 e il 2027, frutto della partnership con Changan Automobile. Questa collaborazione ha già portato alla creazione della Mazda EZ-6 EV, disponibile anch'essa con range extender.

Tuttavia, la strategia di decarbonizzazione di Mazda non si limita ai veicoli elettrici. Il CEO Masahiro Moro ha dichiarato: "la tendenza all'elettrificazione dei veicoli probabilmente non rallenterà, ma sostituire tutte le auto nel mondo con veicoli elettrici è davvero la soluzione?" Moro ha aggiunto: "crediamo che fornire soluzioni multiple - dai motori diesel puliti agli ibridi, ibridi plug-in e veicoli elettrici - che possano adattarsi a diverse situazioni preservando la libertà di scelta dei clienti sia la strada da seguire."

In linea con questa visione, Mazda sta esplorando l'uso di carburanti alternativi e più sostenibili per alimentare i motori a combustione in futuro. Questo approccio potrebbe consentire all'azienda di continuare a vendere modelli iconici come la Miata con motorizzazioni tradizionali, seppur in versione elettrificata.

La strategia di Mazda si distingue per la sua flessibilità e l'attenzione alla diversità delle soluzioni, puntando a soddisfare le esigenze di diversi mercati e clienti. Mentre l'azienda si muove verso l'elettrificazione, mantiene un approccio bilanciato che include lo sviluppo di tecnologie ibride e l'ottimizzazione dei motori a combustione tradizionali.