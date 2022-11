Spartan RS è l’ultima aggiunta alla famiglia Spartan di Shark, ma rispetto ai modelli con cui condivide principalmente l’impronta estetica, Spartan RS offre un grado di sicurezza superiore. È infatti omologato alla normativa ECE 22-06, standard che non solo ha aumentato le specifiche in termini di forza d’urto, ma ha anche portato il controllo dei punti d’impatto a 18 (triplicandoli) e ha aggiunto test d’impatto rotazionale, cioè analizzando quelle situazioni in cui il casco, nell’impatto, compie un angolo di rotazione. Essendo quindi compatibile con questo standard ci possiamo aspettare un altissimo grado di protezione da parte della calotta, realizzata con un mix di materiali tra cui kevlar e vetroresina. Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo una visiera VZ300 super resistente, un trattamento antigraffio, interni in tessuto antibatterico, anti odore e anti sudore, che sono anche rimovibili e lavabili.

Due prese d’aria, una anteriore e una superiore, fanno circolare l’aria fresca all’interno del casco e permettono anche di disappannare velocemente la visiera. La forma interna del casco convoglia l’aria calda della parte posteriore, dove uscirà da ulteriori feritoie. Nella nostra prova tutto ha funzionato come promesso, il flusso d’aria fresca, soprattutto nella parte superiore della testa, si percepisce bene.

La visiera ha, anche in questo caso, un sistema di bloccaggio posizionato nella parte anteriore della mentoniera. Per chiuderla e bloccarla basterà abbassarla, mentre per riaprirla dovrete agire su un gancio. Non è molto comodo, soprattutto quando s’indossano guanti ingombranti, ma diventerà più semplice trovare il gesto giusto con cui aprire la visiera dopo un po’ di ore d’uso. Tuttavia questa soluzione, lavorando con gli alti punti di bloccaggio, rappresenta un ulteriore punto che abilita l’elevata sicurezza di questo casco.

Gli elementi per aprire e chiudere le prese d’aria sono invece facilmente raggiungibili, anche con i guanti, e lo stesso si può dire della visiera antisole. Quest’ultima è facilmente regolabile al millimetro e aperta completamente va a chiudere quasi totalmente l’area visibile, proteggendo dal sole a qualsiasi ora del giorno e inclinazione. La visiera si stacca agendo su due levette, molto semplice da manovrare.

Disponibile in varie colorazioni, il design e la forma rendono questo casco adatto a praticamente tutte le esigenze. Potreste indossarlo guidando una superportiva così come una moto da turismo. Il modo in cui è realizzato l’interno del casco, tutta la parte imbottita, la soluzione di chiusura della visiera e il design della calotta che cerca la massima aerodinamica a velocità medio alte rende l’interno del casco abbastanza silenzioso. Se siete tra coloro a cui piace girare video in cui parlando mentre sono alla guida delle due ruote, questo casco vi aiuterà a registrare un’audio di qualità. A parte questo dettaglio, oltre alla silenziosità, il punto di appoggio tra la visiera e il casco è praticamente impermeabile, una buona notizia se vi capita di viaggiare sotto alla pioggia.

Il meccanismo della visiera permette di aprirla e chiuderla liberamente, senza che dobbiate unicamente contare su quei tre o quattro punti di ancoraggio che mantengono la visiera a una determinata apertura durante il viaggio. In pratica potrete aprirla a ogni angolazione desiderata. La chiusura è in cinghia con doppio anello, attualmente ancora la soluzione considerata più sicura.

All’interno della confezione, assieme al casco, troverete un sacchetto morbido in cui custodirlo, degli adesivi catarifrangenti da applicare al casco, una visiera pinlock 120 anti appannamento e una piccola chiave a brugola che permette di smontare i perni dalla visiera se vorrete cambiarla.