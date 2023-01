Qualcomm ha rafforzato la sua offerta di prodotti Snapdragon Digital Chassis con il nuovo SoC Snapdragon Ride Flex, che promette di integrare e supportare i sistemi di assistenza alla guida e le configurazioni di infotainment su un singolo chip.

Per soddisfare i vari requisiti per più sistemi di veicoli, l’ultima innovazione di Qualcomm presenta un’architettura hardware che promuove l’isolamento e l’assenza di interferenze per le funzioni di assistenza alla guida. Inoltre, il chip Ride Flex ha una piattaforma software che consente ai sistemi operativi di funzionare contemporaneamente; il sistema combina numerose funzionalità e può essere adottato come infotainment, assistenza al parcheggio, quadri strumenti digitali e altro ancora. Il chip Ride Flex è preintegrato con lo stack Snapdragon Ride Vision, che fornisce alle case automobilistiche assistenza alla guida e capacità di guida autonoma. Ride Vision soddisfa non solo le normative europee sulla sicurezza generale, ma incontra anche i requisiti dello standard EuroNCAP.

Per i veicoli di fascia alta (come una Serie 7 , ad esempio), i produttori saranno in grado di integrare sistemi di intrattenimento per i sedili posteriori, sistemi audio premium, sistemi di monitoraggio del conducente e strumenti digitali con grafica di fascia alta. Non si tratta di un prototipo di chip che entrerà in gioco in futuro; Qualcomm afferma che sta attualmente campionando il chip Ride Flex e prevede che la produzione inizi all’inizio del 2024.

Qualcomm è un grande attore nel settore automobilistico e la sua esperienza ha attirato grandi nomi nel corso degli anni. Volkswagen si affida alla tecnologia dell’azienda per rafforzare i suoi sforzi di guida autonoma, mentre molti nuovi veicoli premium, come la Volvo EX90 completamente elettrica, utilizzano processori Snapdragon.