J.D. Power è una società americana specializzata in ricerche di mercato e raccolta di dati dei consumatori fondata nel 1968 negli Stati Uniti; tra le varie ricerche che conduce, lo studio si occupa anche di analisi del mercato automobilistico e secondo gli ultimi dati diffusi dalla ricerca ‘Automotive Performance, Exectuion and Layout‘ è emerso che il livello di soddisfazione degli utenti che usano auto endotermiche è in netto calo, e per la prima volta si avvicina alla soddisfazione dichiarata da chi possiede un’auto elettrica – si tratta di un gap di soli 8 punti su 1000.

Il motivo del netto calo di soddisfazione registrato tra i possessori di auto endotermiche è facilmente spiegato dai prezzi del carburante, saliti in modo sensibile in tutto il mondo ma in particolare negli Stati Uniti, dove si è concentrata la ricerca di J.D. Power; per contro l’auto elettrica non sta subendo gli stessi rincari, nonostante anche la corrente sia leggermente aumentata negli ultimi mesi.

“Il fattore più importante che ha determinato il declino di soddisfazione per quest’anno è la percezione che hanno gli utenti dei consumi della propria auto. Lo studio è stato condotto proprio in un periodo in cui i prezzi stavano salendo in moto repentino, e quell’aumento si traduce in una minor soddisfazione verso il proprio veicolo. Le auto elettriche non sono invece state colpite da questi aumenti, mentre continuano a soffrire dei problemi di range della batteria e dei tempi di ricarica.” ha detto David Amodeo, direttore di ‘Global Automotive’ per J.D. Power.

Su una scala di 1000 punti, i proprietari di auto endotermiche registrano una soddisfazione di 846 punti; le plug-in hybrid e le ibride si posizionano rispettivamente a 835 e 832 punti, le elettriche pure invece a 838 punti. Tra i marchi più apprezzati dal mercato troviamo Porsche, con 888 punti su 1000, Genesis e Cadillac con 886 e 885, mentre il singolo modello più apprezzato è risultato essere la BMW X6.

Lo studio è stato condotto su poco più di 84.000 proprietari di nuove auto dopo 90 giorni dal ritiro.