Sparare un tracker GPS come nei film, ora è realtà

La Polizia di New York adotta una nuova strategia contro i furti di auto, sparando dardi GPS a veicoli in fuga. Con un aumento dei furti di auto segnalato in tutta la città, la NYPD sta cercando di mitigare il problema utilizzando tecnologie innovative.

Secondo il rapporto di Gothamist, lo scorso anno sono stati segnalati più di 15.000 furti di auto, triplicando la cifra rispetto a cinque anni fa. Per contrastare questa tendenza, la polizia sta ora impiegando dardi GPS che si attaccano ai veicoli rubati, consentendo di tracciarli nel tempo.

L'uso di questa tecnologia, sviluppata dall'azienda StarChase, mira a ridurre il numero di inseguimenti ad alta velocità per le strade di New York City. Utilizzando un lanciatore simile a una pistola Nerf chiamato Guardian-HX, gli agenti possono sparare i dardi di schiuma alla parte posteriore dei veicoli rubati, consentendo di seguirne la posizione senza dover impegnarsi in pericolosi inseguimenti.

Barry Williams - NYT

Tuttavia, l'efficacia di questa nuova strategia rimane da dimostrare. Nonostante il potenziale per ridurre il rischio di incidenti durante gli inseguimenti, alcuni critici sollevano preoccupazioni sulla privacy, considerando la reputazione della NYPD per gli abusi di sorveglianza. Inoltre, il costo dei dardi GPS non è trascurabile, con un dipartimento di polizia locale che ha speso 45.000 dollari per l'acquisto.

Il sindaco Eric Adams ha dichiarato l'intenzione di distribuire anche 500 Apple AirTags ai proprietari di veicoli Hyundai e Kia, poiché questi modelli sono diventati bersagli primari dei ladri. Tuttavia, resta da vedere se questi sforzi saranno sufficienti a risolvere il problema dei furti di auto nella città di New York.

In definitiva, mentre la NYPD cerca di adottare nuove strategie per contrastare i furti di auto, rimangono ancora molte incognite sul loro impatto e sulla loro efficacia nel lungo periodo.