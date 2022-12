Stellantis ha appena annunciato di voler investire in Symbio, società specializzata nella mobilità alimentata a idrogeno. L’obiettivo della società sarebbe dunque quello puntare sull’idrogeno per alimentare i veicoli commerciali.

La joint venture con Symbio annunciata nelle scorse ore, a sua volta joint venture di Faurecia e Michelin, conferma l’interesse di Stellantis per l’idrogeno e l’obiettivo di ampliare la propria gamma di veicoli commerciali a zero emissioni.

La tabella di marcia di Symbio per gli aspetti tecnici combacia perfettamente con i piani di Stellantis relativi alla mobilità a idrogeno in Europa e negli Stati Uniti. Questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di questa tecnologia, che consentirà di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti a basse emissioni oltre ai tradizionali veicoli elettrici. Siamo grati ai team di Faurecia, Michelin e Symbio per il loro impegno a favore dell’innovazione, dell’eccellenza e della collaborazione; tutti noi lavoriamo per raggiungere l’obiettivo di una mobilità decarbonizzata, ha commentato Carlos Tavares in merito allo sviluppo dell’idrogeno in Stellantis.