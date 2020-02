Super Bowl 2020, Jeep presenta la nuova ebike

Nel corso del Super Bowl 2020, non sono mancate le novità presentate dal colosso statunitense Jeep. Protagonista è stata la nuova ebike, dedicata a tutti gli appassionati delle escursioni in montagna in sella ad una bici. Dunque, il modello elettrificato targato Jeep sarà in grado di assicurare avventure fuoristrada – affrontando anche i sentieri più difficili – con grande agilità. Tutto ciò sarà garantito grazie al fatto che la nuova ebike sarà “equipaggiata” da un motore elettrico ad alte prestazioni.

Purtroppo, almeno per il momento, le informazioni in merito alla nuovo prodotto elettrico della Jeep sono alquanto scarse. Infatti, l’unica cosa certa è che uno dei più grandi colossi dell’auto ha svelato – attraverso un breve spot – il suo nuovo prodotto al Super Bowl 2020, il cui protagonista era la famosa star Bill Murray e la Jeep Gladiator. Subito dopo, il produttore statunitense ha deciso di svelare alcune della caratteristiche che andranno ad evidenziare le potenzialità della ebike. Dunque, sembrerebbe che tutti coloro i quali sceglieranno il nuovo prodotto elettrico marchiato Jeep avranno a disposizione una bici con motore Bafang e 160 Nm di coppia massima. Inoltre, durante le escursioni in montagna si potrà raggiungere una potenza di 750 W.

Come si può constatare, secondo le caratteristiche illustrate, avventurarsi con la nuova ebike sarà un’esperienza che garantirà di percorrere qualsiasi tipo di sentiero. Inoltre, stando a quanto dichiarato dall’azienda, potranno essere effettuati ben 64 km con una sola ricarica. Ovviamente, il modo in cui verranno effettuati i percorsi influiranno sulla durata della batteria. Dunque, il nuovo gioiellino della Jeep – che tra l’altro avrà trazioni posteriori ed anteriori e gomme da 4,8 pollici – farà il suo debutto sul mercato nel mese di giugno di quest’anno. Ancora non è stato chiarito tuttavia se e quando arriverà sul mercato europeo.