Suzuki prepara la nuova generazione della sua Suzuki Swift, modello di riferimento della gamma del brand nipponico. La segmento B di casa Suzuki si prepara ad un importante aggiornamento che porterà ad un profondo rinnovamento della vettura. I test sono già iniziati ed il debutto ufficiale dovrebbe arrivare nel corso del 2023.

La nuova Suzuki Swift dovrebbe registrare un’evoluzione nel design, seguendo le ultime novità della gamma del marchio e puntando su linee più tese, abbandonando le forme curve. Il salto generazione porterà ad un rinnovamento profondo del frontale che, anche in questo caso, si adatterà al nuovo corso del brand.

In termini di dimensioni, la nuova Suzuki Swift dovrebbe presentare misure simili al modello già oggi sul mercato, con una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri. La carrozzeria bicolore continuerà ad essere una delle opzioni principali della gamma della Swift che punterà molto sulla personalizzazione per conquistare la clientela.

Novità importanti sono in arrivo per la gamma di motorizzazioni. Tra le novità della Suzuki Swift dovrebbe trovare spazio un nuovo motore full hybrid che Suzuki ha realizzato in collaborazione con Toyota. Questa motorizzazione sarà affiancata da almeno un paio di motorizzazioni mild hybrid a benzina che andranno a completare la gamma.

Una delle motorizzazioni mild hybrid sarà alla base della nuova Suzuki Swift Sport che potrebbe registrare un incremento di potenza, arrivando a circa 150 CV contro i 129 CV attuali. Stando alle prime informazioni, la nuova Swift non sarà realizzata in versione elettrica. Il passaggio alla mobilità a zero emissioni per la city car di casa Suzuki potrebbe essere rimandato alla successiva generazione. L’appuntamento con il nuovo modello è fissato per il 2023.