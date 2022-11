Tata Motors e Cummins hanno stresso un accordo di collaborazione per sviluppare motori a combustione interna alimentati a idrogeno, ma non solo. Parliamo inevitabilmente di un’ importante iniziativa che mira ad accelerare la transizione energetica verso le zero emissioni di CO2 in India nel 2070.

Il passaggio alla mobilità sostenibile è un processo irreversibile e Tata Motors si impegna nel guidare la mobilità verde. Stiamo prendendo decisioni definitive per spingere questo megatrend globale in ognuno dei nostri settori d’interesse. Lavorare con partner che condividono la nostra stessa visione è essenziale per la transizione e siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto di lunga data con Cummins per i loro propulsori a idrogeno di prossima generazione. Siamo entusiasti di poter portare nel Paese la più recente tecnologia dell’idrogeno per offrire ai nostri clienti una gamma ampliata di veicoli commerciali verdi e pronti al futuro, accelerare l’adozione di una mobilità sostenibile e contribuire agli obiettivi dell’India verso la neutralità carbonica, con queste parole il presidente di Tata Motors, Natarajan Chandrasekaran, ha presentato la nuova partnership.

Come accennato, l’impegno dell’americana Cummins e della società indiana sarà fondamentale per sviluppare non solo motori a combustione interna alimentati a idrogeno, ma anche auto, camion e autobus fuel cell e auto elettriche da vendere in India. Tuttavia, Tata Motors si contraddistinguerà per essere il primo a produrre nuovi motori termici sviluppati con Cummins per viaggiare a idrogeno. Non a caso, la stessa Cummins metterà in campo il suo sistema fuel cell per autocarri e autobus da 135 kW o 270 kW in configurazione a doppio modulo. Per il momento non sappiamo però quali saranno le reali tempistiche dell’arrivo sul mercato dei primi motori a idrogeno.