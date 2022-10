Continuano le iniziative Telepass volte a semplificare i servizi messi a disposizione degli utenti. L’ultima vede come protagonista un servizio utilizzato da migliaia di automobilisti, ovvero il pagamento della sosta sulle strisce blu tramite l’app Telepass. Dal 1 ottobre al 31 dicembre permetterà ad alcuni utenti di usufruire del cashback del 15% sulle soste.

Le nuove funzioni smart sono già disponibili in ben 210 comuni del nostro Paese per semplificare la gestione della sosta della propria auto tramite lo smartphone e permettere all’utente di dover utilizzare la moneta. Utilizzando l’app dedicata, infatti, si potrà individuare l’area di parcheggio più vicina a noi, selezionando dati specifici come ore o minuti che si vogliono pagare.

L’integrazione della nuova funzione sosta senza limiti può invece essere utilizzata quando non si sa quanto tempo l’auto rimarrà parcheggiata: tale funzione permette all’automobilista di avviare il pagamento nel momento in cui parcheggia l’auto e di interromperlo in un secondo momento quando avrà terminato la propria sosta.

I clienti che attiveranno l’offerta Easy, Plus o Telepass Pay X entro il 31 dicembre risparmieranno il 15% su tutte le soste mentre per i già clienti Telepass avranno il cashback del 5%.