Con l’arrivo dei mesi estivi si concretizza sempre di più la possibilità di effettuare gite fuori porta e attraversare i varchi autostradali, spesso congestionati da code interminabili di camionisti e automobilisti in attesa di pagare il pedaggio. Per saldare l’importo al casello è possibile scegliere diverse modalità che vanno dal classico pagamento in contanti fino a quello elettronico (o con viacard), fino ad arrivare al ben più pratico Telepass (e ora anche UnipolMove). Ma di cosa si tratta e come funziona nello specifico?

Telepass

Se tutti ne avessimo uno sicuramente non esisterebbero più le code al casello: per chi viaggia tanto, per lavoro o per piacere, si tratta di una vera e propria soluzione definitiva. Il Telepass è una comodità irrinunciabile per tutti coloro che non amano attendere preziosi minuti in coda al casello, magari sotto al sole o perché no, sotto il classico diluvio estivo. Se da un lato è un piacere come pochi, dall’altro il contratto da stipulare potrebbe frenare le persone meno informate. In questa guida spiegheremo più in dettaglio i servizi offerti, come ottenerlo, quanto cosa e soprattutto come funziona.

Telepass: che cos’è

Parafrasando Wikipedia, Telepass è “sistema di riscossione automatica del pedaggio autostradale”. Nato nel 1989, oltre 30 anni fa, e presente in tutti i caselli d’Italia, è fisicamente un dispositivo (transponder) disponibile in vari colori che si attiva, senza bisogno di interazione da parte del conducente, automaticamente ogni qual volta che si trova a varcare un gate. Negli anni il dispositivo è stato aggiornato e offre una serie di servizi accessori decisamente utili: dal parcheggio delle strisce blu fino alla possibilità di pagare telematicamente il rifornimento di carburante.

Telepass: come ottenerlo

Per ottenere il Telepass è semplice e sono disponibili diverse strade:

online : visitando il : visitando il sito ufficiale di Telepass e seguendo le istruzioni, in pochi passi è possibile iscriversi al servizio e attendere comodamente il dispositivo a casa. I tempi di attesa sono variabili, ma non sarà necessario più di qualche giorno;

punto Blu : da sempre identificati quali punto di riferimento per chi cerca supporto relativo ai servizi autostradali, presso i Punti Blu è possibile richiedere il Telepass ed effettuare le procedure direttamente negli uffici;

banca o ufficili postali : anche qui, analogamente ai Punti Blu, è possibile richiedere il Telepass. A questo proposito, però, consigliamo sempre di controllare la disponibilità in filiale, magari verificando presso il sito ufficiale di Telepass;

eni Live Station : a partire dal 2021, è possibile richiedere il servizio in abbonamento anche presso i centri Eni convenzionati;

centri Dekra: tra le numerose possibilità, impossibile non segnalare anche i centri Dekra che vantano all’attivo oltre 200 sedi disponibili in tutta Italia.

Telepass: quanto costa

I costi fissi di Telepass dipendono dalla tipologia di contratto opzionato; al momento sono disponibili i seguenti piani di attivazione:

Telepass : 1,26 euro al mese + 0,74 euro per i servizi Telepass Pay. Il servizio prevede anche il pagamento di pedaggi di varia natura, fino al lavaggio dell’auto o alla ricarica delle auto elettriche;

Telepass Plus : 2,50 euro al mese (1,26 euro al mese di Telepass Family + 1,24 euro per i servizi di Telepass Pay);

Telepass Family : il canone mensile è di 1,26 euro al mese e permette di accedere ad alcuni servizi (Area C, parcheggi convenzionati e Pedemontana);

Telepass Pay per Use: nessun canone. 10 euro di attivazione e 2,5 al mese se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare.

Al costo di 2 euro in più al mese è possibile includere, in tutti i profili, il servizio di Assistenza Stradale (soccorso 24 ore su 24), trasporto presso l’officina più vicina e autista per ritornare a casa (in tutta Italia). In caso di tempi di riparazione prolungata è possibile, eventualmente, riceverete anche il pernottamento in hotel di 2 notti.

Ricordiamo, che a partire da luglio 2022, il canone base di 1,26 euro al mese aumenterà a 1,83 euro al mese ma in alcune tratte (non è ancora specificato quali) ci saranno sconti fino al 50%.

Telepass: dove funziona

Come accennato in precedenza, il servizio Telepass funziona in tutti i caselli autostradali d’Italia e non solo. Da qualche mese è infatti attivo il servizio Telepass Europeo che permette di varcare i gate anche di mezza Europa, come ad esempio Spagna e Francia. L’accordo, purtroppo, non rappresenta una integrazione ufficiale ma è frutto di una operazione tra privati, più precisamente tra Atlantia, APRR/AREA (Francia) e Pagatelia (Portogallo).

Telepass: servizi accessori disponibili

Come precisato in precedenza, in base al profilo scelto è possibile accedere a servizi accessori differenti o più completi. Per ottenere l’accesso è necessario però scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo (Android o Apple).

Telepass: targhe associabili

Al Telepass è possibile associare un massimo di due targhe (moto+auto, auto+auto, etc) e per farlo è necessario collegarsi alla propria area privata o effettuare l’accesso sullì’applicazione. La procedura è immediata e non necessita alcun tempo di attesa. In alternativa, per i meno tecnologici, è possibile recarsi direttamente ad un Punto Blu.

Telepass: problemi comuni

Telepass ha bisogno di manutenzione? Cosa succede se non funziona? Il transponder di Telepass non ha bisogno di manutenzione ordinaria. Per farlo funzionare è consigliabile posizionarlo nella area superiore del vetro anteriore. La batteria ha una durata “infinita” e in caso di livello scarico, sarà il dispositivo stesso a segnalare, con una melodia acustica, il problema. A che velocità è possibile varcare il gate? Il limite è di 30 km/h, ma non escludiamo che possa funzionare anche a velocità superiori; per questi di sicurezza e di Codice della Strada, consigliamo però di non superare i limiti suggeriti.

Telepass e Cashback

Il cashback è una forma di rimborso immediato di una percentuale della spesa che viene riaccreditato in App una volta completato il pagamento dei servizi Telepass. La procedura è semplice e veloce, applicabile ad una serie di servizi a 360 gradi:

carburante : fino al 30 giugno, con il piano Plus o Pay X, è possibile ottenere fino al 10% di cashback sul terzo rifornimento;

: fino al 30 giugno, con il piano Plus o Pay X, è possibile ottenere fino al 10% di cashback sul terzo rifornimento; ricarica elettrica : con il piano Plus, su una transazione di almeno 4 euro (e fino al 30 giugno) è possibile ottenere una ricarica gratis su 3.

: con il piano Plus, su una transazione di almeno 4 euro (e fino al 30 giugno) è possibile ottenere una ricarica gratis su 3. mezzi pubblici : a Milano o a Roma, solo con Plus e fino al 31 agosto, è possibile ottenere un biglietto gratis al giorno;

: a Milano o a Roma, solo con Plus e fino al 31 agosto, è possibile ottenere un biglietto gratis al giorno; micromobilità : solo con Plus, noleggiando un monopattino (o analogo) è possibile ricevere fino a 60 minuti gratis al mese;

: solo con Plus, noleggiando un monopattino (o analogo) è possibile ricevere fino a 60 minuti gratis al mese; bollo : valido fino al 3 giugno, utilizzando il servizio Telepass è possibile ottenere 20 euro di sconto sul carburante;

: valido fino al 3 giugno, utilizzando il servizio Telepass è possibile ottenere 20 euro di sconto sul carburante; revisione: valido fino al 3 giugno, pagando la revisione con l’applicazione è possibile ricevere un rimborso di 20 euro sul carburante.

Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata.

UnipolMove

A partire da qualche mese il servizio di Telepass non è l’unico a disposizione degli automobilisti; il sistema di pedaggio delle autostrade italiane è ora saldabile, con transponder, anche con UnipolMove. Si tratta del primo concorrente diretto di Telepass, sviluppato da UniPolTech ossia la divisione tecnologica della società assicurativa.

UnipolMove: che cos’è

Analogamente a Telepass, è un trasponder che comunica con i caselli autostradali permettendo di pagare il pedaggio senza fermarsi.

UnipolMove: come ottenerlo

Riceverlo è facile e sono disponibili tre vie:

online : visitando il sito ufficiale di UnipolMove;

tramite App : utilizzando l’applicazione per dispositivi mobile UnipolSai;

agenzia: recandosi in una delle agenzie di zona.

UnipolMove: quanto costa

Il prezzo di UnipolMove è al momento di 1 euro mese, con i primi 6 mesi in omaggio; aggiungendo 50 centesimi al mese si può ottenere un secondo dispositivo da abbinare ad un’altra auto o moto. A differenza di Telepass, il dispositivo è associabile ad una singola targa; sottoscrivendo il contratto base è possibile ricevere fino a due dispositivi, mentre con quello business un massimo di cinque. Il contratto si può recedere in qualsiasi momento, tramite app o agenzia.

UnipolMove: dove è compatibile

Come accennato, UnipolMove è compatibile numerosi gate italiani ma più precisamente solamente in quelli che riportano il simbolo di Telepass europeo. A questo proposito, Unipol è al lavoro per siglare accordi importanti, sia sul territorio italiano sia all’estero, come ad esempio in Spagna, Francia e Portogallo.

UnipolMove: servizi accessori disponibili

Quasi come Telepass, UnipolMove comprende una serie di servizi accessori; al momento questa funzione è ancora in via di definizione ma è comunque già possibile pagare, ad esempio, l’Area C di Milano, le strisce blu, i rifornimenti e il bollo auto.

Telepass vs UnipolMove: quale conviene?

Difficile dare una risposta precisa a riguardo, il risparmio può essere legato principalmente alle modalità di utilizzo del servizio stesso. Analizzando puramente il canone mensile, UnipolMove offre 6 mesi gratuiti e a partire da 1 euro al mese dal settimo mese di utilizzo. Telepass, invece, anche con il piano base, richiede un esborso di 1,26 euro al mese + 0,74 euro mese per i servizi accessori (fino a luglio 2022). In altre parole, UnipolMove è più economico.

Con un anno di utilizzo, il conto da pagare con UnipolMove è di 6 euro, mentre con Telepass si può arrivare a poco meno di 25 euro. Rimane da considerare, come accennato, la quantità di servizi disponibili a favore di Telepass e, soprattutto, la possibilità di abbinare due targhe (senza costi extra) ad un singolo dispositivo. Ricordiamo, in ogni caso, che Telepass prevede “per tutti i motociclisti che abbiano attivato lo Sconto Moto e che siano già titolari delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay “X” ovvero che vi aderiranno entro la fine di agosto 2022”. In sostanza, tutti i motociclisti che già utilizzano il Telepass con lo Sconto Moto, se aderiscono o aderiranno a Telepass Pay o Telepass Pay X entro agosto, avranno un azzeramento del canone mensile.