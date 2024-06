Migliori 5 auto (elettriche e ibride) da meno di 20.000 € con gli incentivi

Il passaggio alla mobilità elettrica, o comunque più ecologica, è una delle sfide più importanti e indispensabili per il futuro del nostro pianeta. Tuttavia, uno degli ostacoli principali a questa transizione è spesso rappresentato dal costo. Per questo motivo, a partire da oggi, lunedì 3 giugno 2024, il Governo ha introdotto una serie di nuovi incentivi per agevolare questo cambiamento.

Incentivi auto 2024: tutti gli sconti

Come sottolineato nell'approfondimento, il nuovo sistema segue sostanzialmente lo schema precedente, ma presenta differenze significative negli importi e nei sostegni legati all'ISEE. Il programma prevede infatti un supporto esteso a tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro. A seconda della categoria di emissioni e dell'eventuale rottamazione di un vecchio veicolo, gli sconti offerti possono variare in maniera considerevole.

Senza sconti ISEE

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km** Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Rottamazione Euro 0, 1, 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 - - -

Con sconti ISEE

0-20 g/km - ISEE <30.000 euro* 21-60 g/km - ISEE <30.000 euro** Senza rottamazione 7.500 euro 5.000 euro Rottamazione Euro 0, 1, 2 13.750 euro 10.000 euro Rottamazione Euro 3 12.500 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 4 11.250 euro 6.750 euro Rottamazione Euro 5 8.000 euro 5.000 euro

*: con un importo massimo di 42.700 euro

**: con un importo massimo di 54.900 euro

Applicando gli sconti si possono ottenere differenze di prezzo anche sostanziali rispetto ai listini ufficiali, quali sono le 5 migliori auto (ibride ed elettriche) da acquistare con gli incentivi sotto i 20.000 €?

Fiat Panda Hybrid

La mitica Fiat Panda Hybrid, che a breve sarà sostituita dalla più tecnologica Pandina, rappresenta il punto di ingresso del mercato dell'auto e in particolare di quelle ibride. Fiat Panda, infatti, è acquistabile ad un prezzo base di 15.500 euro.

Listino: 15.500 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 12.500 € - Euro 3 13.500 € - Euro 4 14.000 € - Euro 5 - - Senza rottamazione - -

Dettagli finanziamento con bonus Fiat:

Importo totale del credito € 9.700 con incentivo

Anticipo € -

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi - 35 rate

Importo rata € 134

Maxi rata o valore futuro garantito € 8.268

Tan 8,75% - Taeg 12,84%

Interessi € 2.448,95

Istituto finanziario Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Chilometraggio massimo 15.000

Lancia Ypsilon Hybrid

Lancia Ypsilon Hybrid in allestimento Oro rappresenta la seconda opportunità per chi è alla ricerca di un'auto ibrida economica e compatta. Anche lei è in attesa di essere sostituita dal modello nuovo che, però, offre un posizionamento diverso sia in termini di prezzo che di segmento. Si parte da 17.650 euro.

Listino: 17.650 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 14.650 € - Euro 3 15.650 € - Euro 4 16.150 € - Euro 5 - - Senza rottamazione - -

Dettagli finanziamento con bonus Lancia:

Importo totale del credito € 9.900 con incentivo

Anticipo € 1.228

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi - 35 rate

Importo rata € 79

Maxi rata o valore futuro garantito € 9.032

Tan 8,49% - Taeg 12,62%

Interessi € 2.332

Istituto finanziario Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Chilometraggio massimo 30.000

Fiat 500 Hybrid

Per questo modello non servono certo presentazioni, è la compatta italiana forse più famosa di sempre (seconda solo alla mitica Panda) e compatibile anch'essa con gli incentivi. Per il modello ibrido si parte da 17.700 euro.

Listino: 17.700 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 14.700 € - Euro 3 15.700 € - Euro 4 16.200 € - Euro 5 - - Senza rottamazione - -

Dettagli finanziamento con bonus Fiat:

Importo totale del credito € 10.950 con incentivo

Anticipo € -

Durata/Numero rate finanziamento 35 mesi - 35 rate

Importo rata € 140

Maxi rata o valore futuro garantito € 9.630

Tan 8,75% - Taeg 12,37%

Interessi € 2.790

Istituto finanziario Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Chilometraggio massimo 15.000

Dacia Spring

Dacia Spring del 2024 si conferma fedele alla tradizione del marchio, offrendo agli acquirenti italiani un'opzione elettrica estremamente accessibile. Con un prezzo base di 17.900 euro, si posiziona come la scelta elettrica più conveniente sul mercato.

Listino: 17.900 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 6.900 € 4.150 € Euro 3 7.900 € 5.400 € Euro 4 8.900 € 6.650 € Euro 5 - 9.900 € Senza rottamazione 11.900 € 10.400 €

Dettagli finanziamento con bonus Dacia:

Importo totale del credito € 6.900 con incentivo

Anticipo € 400

Durata/Numero rate finanziamento 36 mesi - 36 rate

Importo rata € 40

Maxi rata o valore futuro garantito € 6.444

Tan 6,99% - Taeg 10,17%

Interessi € 1.391

Istituto finanziario Mobilize Financial Services

Chilometraggio massimo 15.000

MG3 Hybrid

MG3 Hybrid è una compatta e versatile berlina progettata per offrire un'esperienza di guida dinamica ed efficiente. Dotata di un motore ibrido, garantisce consumi ridotti e minori emissioni. La MG3 Hybrid è una delle novità del 2024 e ha un prezzo base di 19.900 euro.

Listino: 19.900 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 16.900 € - Euro 3 17.900 € - Euro 4 18.400 € - Euro 5 - - Senza rottamazione - -

Dettagli finanziamento con bonus MG: