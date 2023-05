Tesla non produrrà più le versioni con guida a destra delle Model S e Model X. Un acquirente di Model X della Nuova Zelanda si è visto annullare l’ordine e recapitare questo messaggio: “A causa delle recenti modifiche al programma dei veicoli, Model X non sarà disponibile con la guida a destra. Purtroppo ciò significa che il tuo ordine non può essere soddisfatto e verrà annullato. Riceverai un rimborso completo per eventuali pagamenti effettuati. Comprendiamo che questa possa essere una notizia deludente e ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati.”

Circa il 30% delle nazioni di tutto il mondo hanno la guida a sinistra, non solo l’Inghilterra, probabilmente la più famosa, ma anche Thailandia, Giappone, molti paesi dell’Africa e, ovviamente, anche la Nuova Zelanda.

Ovviamente Tesla non uscirà da questi mercati, anche perché continuerà a produrre Model Y e Model 3 con la guida a destra. Agli acquirenti che avevano già acquistato una Model S o Model X, Tesla sta offrendo un extra sconto di circa 2000 sterline per l’acquisto di una Model 3 o Y, al posto dei modelli di punta.

Foto generiche

Questa scelta è la conseguenza dello scarso interesse per i modelli più costosi, anche per via della maggior concorrenza da parte di altri produttori, come Porsche con la sua Taycan. Nel 2022 Tesla ha prodotto 71.777 modelli S e X, ma ne ha potuti vendere solo 66.705. Questa tendenza sembra essere peggiorata quest’anno: nel primo trimestre del 2023, Tesla ha prodotto 19.437 modelli S e X, ma quasi la metà sono rimasti invenduti.

Questa notizia non è stata ufficializzata da Tesla, ma confermata anche dalla rivista britannica Autocar.