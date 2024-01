Tesla aumenta lo stipendio dei lavoratori, ecco perché

Tesla ha annunciato un aumento salariale per i suoi lavoratori del settore produttivo in risposta a una crescente spinta sindacale.

La notizia è stata riportata da Fred Lambert di Bloomberg e rivela che la società ha comunicato ai suoi dipendenti che riceveranno un nuovo aumento salariale denominato "market adjustment pay increase" agli inizi di questo 2024 (non è stata comunicata nel dettaglio la data o il mese).

La mossa di Tesla segue una vittoria storica della UAW (United Auto Workers) ottenuta l'anno scorso in seguito a uno sciopero che ha garantito un aumento salariale del 25% in tutte e tre le principali case automobilistiche americane.

Dopo questa vittoria, la UAW ha manifestato l'intenzione di estendere il sindacato anche alle case automobilistiche con forza lavoro non sindacalizzata, in particolare Tesla e alcune case automobilistiche straniere.

Tesla è stata oggetto di tentativi di sindacalizzazione da parte della UAW (in particolare nella sua sede di Fremont, in California) da diverso tempo, ma finora senza successo.

La notizia dell'aumento salariale potrebbe essere una risposta preventiva, da parte di Tesla, per evitare che una futura campagna di sindacalizzazione riesca a convincere i dipendenti di Tesla a unirsi alla UAW e a firmare un accordo collettivo.

Nonostante l'aumento salariale, Elon Musk ha ribadito la sua opposizione ai sindacati. Durante una conferenza a novembre, Musk ha dichiarato di non essere d'accordo con l'idea dei sindacati e ha suggerito che se Tesla fosse sindacalizzata, sarebbe il risultato di un fallimento sotto diversi aspetti di gestione del personale.

La mossa di Tesla potrebbe riflettere la necessità di mantenere i lavoratori soddisfatti e prevenire una possibile sindacalizzazione che potrebbe avere un impatto sulla produzione e sulle operazioni dell'azienda.

Nonostante non ci sia ancora una data specifica per l'aumento salariale, la notizia è stata accolta con entusiasmo e sarà interessante vedere come la situazione si evolverà nel contesto delle dinamiche sindacali e degli sforzi di Tesla per mantenere l'autonomia decisionale.