Tesla cancella la Model 2 economica? Arriva un'altra conferma indipendente

Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa, e ora anche il sito Electrek conferma che Tesla sembra aver messo in secondo piano il progetto dell'auto elettrica economica, nota anche come 'Model 2', nonostante le dichiarazioni di Elon Musk.

Tesla ha sviluppato una "piattaforma per veicoli di prossima generazione" che dovrebbe consentire la produzione di veicoli elettrici molto più economici. In precedenza, il produttore automobilistico aveva parlato di due veicoli in arrivo sulla piattaforma:

Un modello più economico e più piccolo rispetto al Model 3, talvolta chiamato il "Tesla da 25.000 dollari" o "Model 2"

Tesla Robotaxi: un nuovo veicolo progettato sin dall'inizio per la guida autonoma.

Alcune settimane fa, Reuters aveva però riferito che Tesla avrebbe cancellato la promessa a lungo attesa di un'auto economica. Ovviamente, il CEO Elon Musk ha prontamente smentito il rapporto tramite un post su X.

Come sempre, c'è di più dietro la storia: è probabile che la negazione generica di Musk riguardo al rapporto sia dovuta al fatto che Reuters ha affermato che il veicolo è stato "scartato" e "cancellato".

Electrek ha, infatti, confermato che il programma, internamente chiamato 'NV9', è stato rimandato, secondo fonti a conoscenza della situazione. Musk potrebbe quindi avere problemi con l'affermazione che è "cancellato", giacché il progetto è effettivamente stato accantonato per il momento mentre Tesla concentra tutte le risorse sul proprio sforzo di guida autonoma.

Secondo fonti a conoscenza della situazione, Musk ha comunicato al team di Tesla ad Austin nel dicembre 2023 che NV9, un'espansione di Gigafactory Texas per il nuovo modello di prossima generazione più economico, era una priorità per il 2024. Tuttavia, il progetto è stato recentemente completamente disinvestito e molte persone coinvolte sono state licenziate come parte del giro di licenziamenti annunciati ieri.

Poco dopo aver smentito il rapporto che il modello più economico era stato cancellato, Musk ha annunciato che Tesla presenterà il suo Robotaxi l'8 agosto. Anche se si potrebbe discutere tutto il giorno sulle parole scartato, cancellato, rimandato o messo in secondo piano, la verità è che Tesla non sta più lavorando a questo progetto NV9 e si sta concentrando invece sul Robotaxi