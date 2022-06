Un paio di mesi fa vi abbiamo raccontato del metodo ideato da Michal Gapinski per poter utilizzare Apple CarPlay sulle auto di Tesla, che ancora oggi forza il proprio software sull’utente anche per assicurarsi che tutto funzioni come previsto, considerata la grande quantità di funzioni che offre; oggi il software che permette di utilizzare Apple CarPlay ha raggiunto la versione 2022.25.1 che porta con sé tante nuove feature e diventa compatibile con tutti i modelli di Tesla.

Le novità principali dell’aggiornamento sono raccontate dallo stesso Gapinski in un video pubblicato su Youtube: grazie a quest’ultimo aggiornamento è stata anche semplificata la procedura di installazione per i nuovi utenti, un ottimo modo per assicurare una maggiore diffusione.

La lista delle nuove funzioni o di quelle migliorate è abbastanza corposa: ora il software è compatibile con display a 60Hz, ed è in grado di riprodurre video protetti da copyright – e ciò significa che Netflix torna a essere compatibile con tutto il sistema.

Uno dei principali difetti di questo software aggiuntivo era lo strano comportamento che ogni tanto si poteva notare durante la marcia dell’auto, momento durante il quale il software originale dell’auto riusciva a prendere il sopravvento su quello di CarPlay – oggi questo non avviene più e sul display resteranno sempre le informazioni fornite da CarPlay anche mentre l’auto è in movimento.

Tanti miglioramenti anche sulla gestione dell’audio, che ora può essere riprodotto direttamente dal Tesla Browser; inoltre l’audio che proviene dal browser dell’auto non bloccherà automaticamente quello proveniente da CarPlay o dal software di Tesla, per cui si potranno riprodurre più tracce audio contemporaneamente.

Il sistema ‘Tesla Android with CarPlay‘ è realizzato con l’utilizzo di un Raspberry Pi e una build di Android personalizzata: l’unione di questi due elementi permette il caricamento di CarPlay nel sistema dell’auto.

Considerato quanto è restia Tesla a integrare questi sistemi sulle sue auto, la soluzione proposta da Gapisnki sembra un ottimo modo per integrare CarPlay sulla propria Tesla.