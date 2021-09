Tesla chiude il programma referral: fine delle ricariche gratis

Ci siamo, Tesla ha deciso ufficialmente di mettere fine al programma di referral dedicato alle proprie autovetture. La casa californiana ha da sempre scelto metodi alternativi per pubblicizzare i suoi modelli, senza pertanto investire direttamente nei classici strumenti utilizzati dalla stragrande maggioranza di produttori. Tra i numerosi metodi alternativi, quello che forse ha fatto più scalpore è sempre stato il programma referral che consentiva ai proprietari e nuovi acquirenti di avere una sorta di “bonus”.

In buona sostanza, ogni cliente aveva a disposizione un link unico che, se utilizzato per l’acquisto di una nuova vettura, permetteva di ottenere un premio: un sistema in genere utilizzato per servizi o prodotti decisamente differenti. Nel corso del tempo, principalmente in America, il programma ha consentito addirittura di aggiudicarsi auto nuove. Il successo del programma però è diventato economicamente insostenibile per l’azienda di Elon Musk, il quale ha scelto di porne fine. I motivi sono molteplici ma uno tra tutti è stato sicuramente l’obbligo di consegnare, nel corso della validità del programma, 80 nuove Roadster gratuitamente a chi le ha ottenute attraverso il servizio oppure una quantità smisurata di ricariche gratis. Non è la prima volta che ci si trova a parlare di questo programma, anche in passato il numero uno di Tesla era intervenuto per rimodulare l’offerta.

In una nota Tesla ha fatto sapere che a partire dal 18 settembre il programma non sarà più valido:

Desideriamo ringraziare tutti i fedeli sostenitori di Tesla, che ci aiutano ogni giorno a raggiungere la nostra missione condividendo il proprio entusiasmo per Tesla con amici e familiari. Solo nel 2020, hanno contribuito ad accelerare la transizione globale verso l’energia sostenibile, evitando emissioni di CO2 equivalente pari a 5 milioni di tonnellate. A partire dal 18 settembre 2021, fino a nuovo avviso, non offriremo premi Referral nella tua aera geografica.

Una decisione che non stupisce più di tanto, soprattutto ora che il marchio è più che affermato in tutto il mondo. In ogni caso, trattandosi di Tesla, sappiamo benissimo che nulla è mai definitivo e non è escluso che in futuro il marchio possa reinserire il programma offrendo tipologie differenti di premi. Rimane ancora attivo, invece, il programma Solar Roof.