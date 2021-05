Tesla Cybertruck arriverà entro fine anno

Ottime notizie in casa Tesla, dopo ritardi e numerose lamentele da parte dei tanti consumatori in attesa, la casa ha dichiarato che la produzione delle prime unità di Cybertruck avverrà entro fine anno. Il messaggio inviato ai clienti è stata una sorpresa, in quanto molti avevano ormai preso in considerazione l’ipotesi di vedere il loro Cybertruck solo nel tardo 2022, soprattutto considerando che il design finale non è ancora stato svelato.

@Tesla is officially reaching out to Cybertruck reservation holders and confirming a late 2021 production start! @WillieBeamin85 pic.twitter.com/Nvepej0GMh — peyton (@peytonlschaefer) May 18, 2021

Ciao! Congratulazioni, hai compiuto il primo passo per diventare un proprietario Tesla! La produzione del Cybertruck comincerà entro la fine del 2021 e sarà un momento emozionante per tutti



Osservando i social, però, ci si accorge immediatamente di come questa comunicazione non sia arrivata esattamente a tutti e chi è rimasto a bocca asciutta si attende una comunicazione ufficiale da parte della casa entro le prossime settimane; la coincidenza con l’uscita del Ford F-150 Lightning – diretto competitor del Cybertruck – sembra tutto tranne che una casualità, un’altra mossa geniale da parte di Tesla.

Elon Musk aveva infatti sottolineato tempo fa su Twitter come alcuni update sul Cybertruck sarebbero arrivati nel Q2 2021 e che il focus al momento sarebbe stato principalmente sulla costruzione di GigaTexas, la Gigafactory in costruzione nello stato dove Elon Musk ha deciso di trasferirsi dopo aver chiuso definitivamente i suoi rapporti personali con la California.

Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021

A metà aprile, però, il Cybertruck era stato avvistato presso il cantiere della fabbrica e subito dopo essere stato postato sui social, Musk aveva confermato che era stato lui stesso a guidarlo proprio dove verrà costruito.

Cybertruck è stato accolto dai fan Tesla con grande stupore quando venne presentato, la sua forma decisamente inusuale ha infatti shockato gli appassionati delle morbide linee viste precedentemente sui modelli della casa eppure i preordini non hanno tardato ad arrivare, segnando un record di interesse anche dopo i tragici finestrini rotti nella presentazione ufficiale al pubblico.

La creatura spigolosa di casa Tesla arriverà entro fine anno e non vediamo l’ora di vederla dal vivo.