Tesla Cybertruck con questo kit diventa un vero e proprio gatto delle nevi

Supercar Ron, un appassionato collezionista di automobili con sede nello Utah, noto per possedere alcune delle vetture più veloci e spettacolari del mondo, tra cui la Bugatti Veyron, la Lamborghini Huracan Sterrato, la Porsche 911 Dakar, ha deciso di realizzare un Cybertruck davvero speciale.

Questa versione del pick-up di Tesla integra, infatti, quattro grandi e ampi cingoli che rendono Cybertruck un vero e proprio gatto delle nevi. Tuttavia, il lavoro non è stato per niente facile. È stato necessario riprogettare completamente le sospensioni per adattarle alle esigenze delle piste innevate Helltrax. Le sospensioni di serie non erano infatti progettate per sopportare il tipo di stress che queste piste avrebbero inflitto al telaio del veicolo.

Durante i primi due tentativi di prova, il Cybertrax ha subito alcuni guasti. Al primo utilizzo, uno dei braccetti si è rotto come "un pezzo di carta". Era troppo sottile e non abbastanza robusto strutturalmente, come spiegato da Dave Sparks di Sparks Motors.

Al secondo tentativo, un bullone che fissava il tirante alla cremagliera dello sterzo posteriore si è rotto, costringendo Sparks Motors a disabilitare lo sterzo della ruota posteriore. Inoltre, è stato necessario rinforzare i bracci di controllo e installare ammortizzatori Fox più potenti per garantire il corretto funzionamento del veicolo. Sono stati inoltre aggiunti paraurti e bilancieri personalizzati per fornire al veicolo una base più solida.

Nonostante le sfide incontrate, Tesla si è dimostrata estremamente collaborativa e entusiasta riguardo al progetto. "Tesla è stata incredibilmente gentile e di grande supporto, mostrando un enorme entusiasmo per le modifiche apportate. Si occupano sinceramente dei loro clienti e dei loro veicoli", ha commentato Sparks nel video.

Il Cybertrax (così chiamato ora) presenta anche alcuni elementi visivamente distintivi, tra cui luci ad alte prestazioni di Baja Designs e una copertura mimetica digitale per la neve.