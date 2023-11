Tesla Cybertruck, ecco come seguire la presentazione live

L'attesissima presentazione del Tesla Cybertruck è ormai imminente. Dopo oltre quattro anni di attesa, l'azienda statunitense si appresta a svelare la versione di serie del suo pick-up elettrico, fornendo dettagli sulle prestazioni e i prezzi.

L'evento, condotto come consuetudine dal carismatico Elon Musk in persona, avrà luogo presso la Gigafactory Texas ad Austin, dove la sede legale dell'azienda è stata trasferita. La data è fissata per oggi 30 novembre, con inizio alle 14:00 CT (Central Time), corrispondente alle 20:00 in Italia.

La presentazione del Cybertruck sarà impreziosita dalla consegna dei primi esemplari ai fortunati acquirenti, ovvero coloro che hanno versato la caparra iniziale per assicurarsi questo fantascientifico mezzo a quattro ruote.

Per seguire in diretta l'evento, basterà sintonizzarsi sul canale YouTube ufficiale di Tesla o consultare gli account Tesla o Cybertruck sul social network X.

Quanto costerà? Le speculazioni sui prezzi di vendita del Cybertruck si susseguono da diversi giorni e al momento questo aspetto non è ancora stato definito. Si stima che il modello con un solo motore possa oscillare intorno ai 50.000 dollari, mentre le varianti a 2 o 3 motori dovrebbero partire rispettivamente da 60.000 e 80.000 dollari.

Non manca molto per scoprire la verità, specialmente considerando che molti influencer di Tesla hanno ricevuto i biglietti per partecipare all'evento e sicuramente commenteranno in tempo reale l'appuntamento.

