Tesla ha bloccato le prenotazioni del Tesla Cybertruck in Europa (oltre che in Cina). Il nuovo pick-up elettrico, le cui consegne sono attese per il prossimo anno, almeno per quanto riguarda l’Europa, è attualmente prenotabile esclusivamente in Nord America, mercato di riferimento per un modello di questo tipo. La scelta potrebbe essere legata ad un allungamento dei tempi di consegna per i mercati extraeuropei.

Un provvedimento di questo tipo era stato anticipato di recente da Elon Musk. Il numero uno della casa americana, infatti, aveva aperto alla possibilità di periodiche interruzioni degli ordini dei vari modelli della gamma Tesla in caso di allungamento eccessivo dei tempi di consegna, dovuto a troppe richieste o a problemi con le forniture di componenti necessari per la produzione.

Anche Tesla deve fare i conti, quasi su base quotidiana, con problemi di fornitura dei componenti che da tempo hanno rallentato le consegne, in particolare, della Model 3 e della Model Y. Il problema potrebbe riguardare ora anche il nuovo Tesla Cybertruck, modello che in questi mesi ha registrato tantissime prenotazioni (in particolare in Nord America) e ha creato a Tesla non pochi problemi di produzione.

Per il momento, in ogni caso, Tesla non ha fornito alcuna informazione in merito al numero di ordini ricevuti per il suo Tesla Cybertruck in questi mesi. Il nuovo modello arriverà in strada soltanto nel corso del 2023. Ricordiamo che tutte le unità del pick-up saranno prodotte nella nuova Gigafactory texana di Tesla. Maggiori dettagli arriveranno a breve.