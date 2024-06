Scopri questa tastiera con mini display staccabile e risparm...

Tesla Cybertruck, stop alla produzione per un problema non risolvibile via OTA

Nuovi guai per Cybertruck, questa volta per un piccolo motorino che potrebbe fermarsi di colpo e compromettere l'esperienza alla guida in caso di pioggia.