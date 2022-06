Uno dei motivi che ha portato al grande successo di Tesla è anche la sua capacità di ascoltare le richieste dei suoi clienti, rilasciando in tempi ristretti degli aggiornamenti software dedicati a nuove funzioni richieste dalla community: è il caso del nuovo aggiornamento che modificherà il comportamento dei finestrini rimasti aperti mentre l’auto è parcheggiata, dopo che Elon Musk e un cliente Tesla hanno avuto un breve scambio su Twitter.

E quando si dice breve scambio, si intende davvero breve: l’utente ‘brandonee916‘ ha scritto a Elon ponendo una semplice domanda “è possibile dare all’auto la capacità di chiudere automaticamente i finestrini rimasti aperti mentre l’auto è parcheggiata, quando viene rilevata della pioggia?”, e la risposta di Musk non si è fatta attendere, anche se è stata particolarmente concisa – “certo“, ha risposto il CEO di Tesla.

@elonmusk May we get the ability to have the windows to close automatically if the Tesla detects rain and the windows are open while parked? — Brandonee916 (@brandonee916) May 30, 2022

In realtà il software di Tesla ha già una funzione simile un po’ nascosta nella sottocategoria che permette di regolare le serrature dell’auto. La funzione si chiama “Walk-Away Door Lock” e si riferisce alla chiusura automatica delle portiere quando ci si allontana dall’auto con le chiavi in tasca, e tra le ulteriori opzioni selezionabili ce n’è una chiamata “Close Windows on Lock“, cioè ‘chiudi i finestrini alla chiusura dell’auto’, così da evitare a priori gli episodi in cui i finestrini potrebbero essere rimasti aperti per errore.

E’ inoltre possibile applicare delle eccezioni a questi ordini, per esempio dicendo all’auto di escludere la propria casa dalle zone in cui chiudere automaticamente i finestrini, così da facilitare l’accesso all’auto quando è parcheggiata nel proprio box.

La risposta così concisa di Elon Musk alla richiesta ricevuta su Twitter non ci conferma l’intenzione della compagnia di aggiungere questa funzione, ma non è da escludere che ciò avvenga nelle prossime settimane; in ogni caso esistono già altre opzioni che si possono utilizzare per modificare il comportamento dei finestrini dell’auto.