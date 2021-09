Tesla, in Cina apre un enorme centro consegne

La casa automobilistica Tesla, sembra aver portato a termine un importante progetto inerente ad un nuovo, grandissimo centro destinato alle consegne dei veicoli del marchio. Infatti, circa dieci giorni fa, il costruttore statunitense ha aperto una immensa struttura in Cina, vicino Pechino. Il centro, che vanta uno spazio di ben 11.800 metri quadrati, è in grado di ospitare più di 100 veicoli. Per questo motivo, può essere considerata una delle strutture (di questo genere) più grandi mai realizzate dall’azienda di Elon Musk.

Il motivo che ha spinto Tesla a realizzare una struttura così tanto ampia, potrebbe essere legata al fatto che, la casa automobilistica, ha intenzione di puntare molto sul mercato cinese poiché – come tutti sapranno – è uno tra i più importanti nel settore delle auto elettriche. Inoltre, non è escluso che possa essere stata una manovra, da parte di Musk, per non trovarsi impreparato alla domanda dell’attesissima auto che – molto probabilmente – prenderà il nome di Tesla Model Q, il cui prezzo dovrebbe essere di 25.000 dollari. Infatti, il veicolo in questione, dovrebbe nascere proprio in Cina, a Shanghai, ed verrà consegnata in tutto il mondo.

BREAKING: Tesla China officially opens Asia's largest single Tesla delivery center today (09/09)

11,800 sqm with 101 parking spaces designated for delivery. It’s the first Tesla Center in Beijing with integrating test drive experience, sales and delivery.#Tesla #TeslaChina $TSLA https://t.co/LFWSbCpJrl pic.twitter.com/UF72QiFtwj — Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) September 9, 2021

In ogni caso, la realizzazione del grande centro nei pressi di Pechino, potrebbe essere legato al nuovo sistema di vendite della casa di Palo Alto. infatti sembra essere sempre più vicino ad un pubblico trasversale, caratteristica sottolineata da un aggiornamento delle location degli showroom. Dunque, i motivi di questo importante investimento da parte di Elon Musk, nella nuova struttura destinata alla consegna di veicoli, potrebbero essere molteplici. Dunque, sicuramente, nel corso delle prossime settimane la situazione potrebbe essere più chiara. Certo è che il marchio statunitense, è pronto a lanciare in Cina cinque versioni del suo SUV elettrico. Ricordiamo che, tale veicolo, è disponibile – ormai – anche in Italia e non manca la versione chiamata “super long range”.