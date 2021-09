Tesla Model Q: nuove informazioni sulla compatta da 20mila euro

Conosciuta fino ad ora con il nome di Model 2, la piccola Tesla da 20mila euro (circa 25mila dollari) ha generato una serie di speculazioni nel corso degli ultimi mesi che probabilmente si protrarranno fino al lancio effettivo. Nuove indiscrezioni provenienti dalla Germania suggeriscono ora che potrebbe chiamarsi “Model Q”, anche se rimane sconosciuta la natura e origine del nome.

Sulla pagina di CarForce247 sono apparsi nuovi rendering della misteriosa compatta americana, ora immaginata nelle vesti di una hatchback sportiveggiante dotata addirittura di portiere controvento, le famose suicide door tanto in voga fino agli anni ‘70 e ora presenti solo su alcuni modelli di nicchia (Rolls Royce, Mazda con RX8 etc). Nei render vengono ipotizzate anche le colorazioni, Bianco Perla Micalizzato, Nero pastello, Blu Oceano Metallizzato e Rosso Micalizzato: le classiche colorazioni Tesla disponibili quasi per tutti i modelli.

Sappiamo più o meno il prezzo, conosciamo le forme e dimensioni, ma quando arriverà sul mercato? Difficile a dirsi, ma le ultime informazioni rilasciate da Elon stesso suggeriscono che non ci sia il desiderio di andare oltre il 2023. Sconosciuto anche il sito di produzione anche se tutti gli indizi portano a dire che la sede principale sarà la Gigafactory di Shangai.

A livello di abitabilità e gestione di guida, è probabile che la futura Model Q non abbia alcun comando in chiaro dedicato all’umano e sia più indirizzata verso un utilizzo puramente autonomo. La strada è ancora molto lunga per l’azienda di Palo Alto, non solo per il software che al momento non appare ancora particolarmente pronto, ma anche per tutta quella serie di normative che sono tutt’ora irrisolte. Sarà possibile affidarsi completamente alla guida autonoma? Al momento è ancora un mistero, ma sappiamo ormai da tempo che tra i desideri di Elon ci sia quello di far sparire più comandi possibili e lasciare all’IA il compito di condurre il veicolo.