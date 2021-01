Tesla inaugura la sua più grande stazione Supercharger a Shanghai

La rete di infrastrutture di ricarica della casa automobilistica Tesla è inevitabilmente in costante sviluppo ed espansione. Nei giorni la società statunitense ha ufficializzato l’apertura di una nuova stazione che risulta essere la più grande realizzata fino ad ora dalla stessa azienda.

Non a caso, il mercato cinese si dimostra molto importante nei piani di sviluppo dell’azienda di Elon Musk. La società ha difatti prodotto 23.000 veicoli elettrici nella Gigafactory 3 di Shanghai nel solo mese di novembre. Nonostante alcune unità siano state esportate in altri mercati, le vendite del marchio statunitense sono in crescita ed una conseguente ottimizzazione di tecnologie di ricarica non può che favorirne l’ulteriore diffusione.

Tesla ha pertanto deciso di ottimizzare la sua rete di colonnine di ricarica dedicate alle auto elettriche con la realizzazione della più grande stazione SuperCharger nella città di Shanghai che dispone di ben 72 punti di ricarica, battendo dunque il suo precedente record relativo alla stazione di Firebaugh, in California, che offre un numero complessivo di 56 colonnine.

La nuova stazione SuperCharger di Shanghai portata a termine dalla società si trova presso un noto quartiere commerciale nel Paese, lo Jing’an International Center, e secondo quanto ufficializzato i 72 punti di ricarica utilizzano i SuperCharger V2 che producono fino a 150 kW di potenza, mentre le 56 colonnine presenti nella stazione della California utilizzano i SuperCharger V3 da 250 kW. Tali caratteristiche dimostrano pertanto che i tempi di ricarica presso la stazione di Shanghai saranno piuttosto lunghi. Tuttavia, è importante ribadire che attualmente solamente la Model 3 e la Model Y sono in grado di supportare la ricarica V3.

É tuttavia necessario ribadire che i progetti di Elon Musk prevedono di continuare l’espansione delle stazioni Supercharger V3 nei prossimi mesi, congiuntamente ad un aumento dei centri assistenza del marchio a livello internazionale.