Il degrado delle batterie che alimentano le auto elettriche è un tema molto importante e ancora in gran parte inesplorato; oggi come oggi si possono fare tante previsioni, ma è difficile sapere come la tecnologia si evolverà nel giro di pochi anni. Tesla, da questo punto di vista, è senza dubbio una delle aziende più coinvolte e interessate all’argomento – già da tempo l’azienda californiana collabora con un team di ricerca dell’Università Dalhousie di Halifax, in Canada.

Il professor Jeff Dahn è il responsabile del progetto che sta portando avanti la ricerca su una batteria in grado di percorrere 1 milione di miglia (1,6 milioni di km) prima che questa si degradi al punto da non poter più essere utilizzata su un’auto, ma nelle ultime settimane si è spostata l’attenzione su un altro aspetto delle batterie, la durata nel tempo. Una batteria in grado di durare 100 anni, è questo il nuovo obiettivo che si è posto il team di ricerca canadese: contenimento dei costi di produzione e aumento della densità energetica, questi sono gli obiettivi secondari di questa ricerca, portata avanti da Dahn e da Michael Metzeger, un altro dei maggiori ricercatori del gruppo.

Secondo il team di ricerca esistono le condizioni in cui una batteria al nichel potrebbe durare fino a un secolo, ma per individuare queste condizioni bisogna approfondire ulteriormente lo studio sulla chimica delle batterie; la tecnologia sarebbe simile a quella delle batterie litio-ferro-fosfato, ma con una densità energetica ancora più alta.

La partnership tra Tesla e il team di ricerca dell’Università di Dalhousie continuerà fino al 2026 con grande soddisfazione di entrambe le parti; se il comparto di batterie e di gestione energetica delle auto Tesla è così superiore alla concorrenza, è anche grazie al lavoro svolto dal team di ricerca canadese, sempre al lavoro per migliorare le prestazioni delle batterie al litio.