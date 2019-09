Tesla Model S: record a Laguna Seca con il nuovo powertrain

Tesla Model S ha stabilito un nuovo record a Laguna Seca. É quanto ha dichiarato Elon Musk tramite un tweet nelle scorse ore: Model S risulta dunque la berlina elettrica a quattro porte più veloce di sempre.

Tempo di sfide e di record da conquistare se pensiamo che la scorsa settimana lo stesso Musk lanciò una sfida alla nuova Porsche Taycan sul circuito del Nürburgring.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw

Il nuovo record conquistato dalla Tesla p100d sul circuito americano di Laguna Seca con il tempo di 1:36.55, batte i 1:37.54 ottenuti nel 2018 da una Jaguar I-Pace. Precisiamo che la Model S che ha ottenuto il record non è un modello di serie. Come specificato anche nel tweet, si tratta di un prototipo dotato di un powertrain “Plaid” che dovrebbe concedere al veicolo di ottenere prestazioni superiori grazie alla presenza di ben tre motori elettrici. A detta di Musk la nuova piattaforma è lontana dalla commercializzazione, infatti più di un anno di sviluppo separa il powertrain dall’implementazione sui futuri modello S, X e Roadster

*~ Some personal news ~*

We lapped Laguna Seca @WeatherTechRcwy in 1:36.555 during advanced R&D testing of our Model S Plaid powertrain and chassis prototype

(That’s a second faster than the record for a four-door sedan) pic.twitter.com/OriccK4KCZ

— Tesla (@Tesla) September 12, 2019