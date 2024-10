Ecco quando arriva e quanto costa la Tesla Model Y a 7 posti

La Tesla Model Y sarà disponibile per la prima volta nel Italia in una variante a sette posti entro la fine del trimestre corrente. Il nuovo modello, che costerà 54.490 e sarà disponibile soltanto sulla versione Long Range a trazione integrale, offrirà una terza fila con due sedili aggiuntivi rivolti in avanti.

Questa nuova configurazione risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici più spaziosi e versatili. La Model Y a sette posti mantiene le prestazioni e l'autonomia che hanno reso popolare il modello, offrendo fino a 600 km di autonomia nella versione Long Range All Wheel Drive.

L'interno del veicolo è stato ottimizzato per il comfort dei passeggeri, con due porte USB-C aggiuntive per i sedili posteriori. La capacità di carico varia da 363 litri con tutti i sedili in uso a un massimo di 2020 litri con tutti e tre le file abbassate, offrendo una notevole flessibilità per il trasporto di passeggeri e merci.

Impatto sul mercato e futuro del modello

L'introduzione della variante a sette posti arriva in un momento cruciale per Tesla. La Model Y ha già fatto la storia diventando la prima auto elettrica a guidare le classifiche di vendita europee, superando concorrenti come la Volkswagen T-Roc e la Dacia Sandero.

La Model Y è stata l'auto più venduta al mondo e in Europa nel 2023.

Questo lancio precede un importante aggiornamento previsto per il 2025, che includerà un restyling esterno, un rinnovamento degli interni e miglioramenti al powertrain. Si prevede che molte delle modifiche saranno in linea con quelle recentemente apportate alla Tesla Model 3, come una console centrale adattata, un touchscreen posteriore da 8,0 pollici e materiali interni di qualità superiore.

I prezzi per la nuova Model Y a sette posti partono da 54.490 euro, con le consegne previste per la fine del trimestre in corso.