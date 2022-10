Tesla Model Y a settembre 2022 è l’auto più venduta in Europa: a permettere al crossover elettrico di Casa Tesla di salire sul gradino più della classifica, ben 29.367 immatricolazioni dei Paesi dell’Ue.

Un grande risultato dunque per il veicolo a emissioni zero della casa automobilistica di Elon Musk che, per la prima volta dal suo lancio, diventa il veicolo più venduto d’Europa. Non a caso, l’aumento del 226% delle vendite della Model Y ha permesso alla casa costruttrice statunitense di compensare il calo delle immatricolazioni che ha interessato la Tesla Model 3. Quest’ultima ha infatti visto diminuire la domanda di ben il 50%.

Dopo la Model Y, al secondo posto della classifica, c’è la Peugeot 208 che con le sue 19.601 immatricolazioni segna una crescita del 41,2%. Terzo posto per Dacia Sandero che ottiene 17.733 immatricolazioni, ma in calo (-2%). Seguono nella classifica la Skoda Octavia con 17.226 immatricolazioni, un numero inevitabilmente importante per la vettura della casa automobilistica ceca che segna +196% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; Volkswagen T-Roc con 16.048 immatricolazioni e un +60% di variazione su settembre 2021; Volkswagen Golf con 16.42 unità immatricolate (calo dell’8%); ottavo posto per la Renault Clio che nonostante le 15.981 vetture immatricolate segna un -13% e nono per la Nissan Qashqai con 15.852 immatricolazioni e un +68%. Un posto nella top 10 lo ottiene la Abarth 500 che, nonostante un calo del 4%, registra un numero di vetture immatricolate pari a 15.669.

Per quanto riguarda le vetture ibride plug-in, la classifica di settembre 2022 vede in testa la Ford Kuga con le sue 5.049 unità vendute, seguita dalla Kia Niro (3.441 immatricolazioni) e dalla Kia Sportage (3.138). Con riferimento ai dati delle auto elettriche, la Tesla Model Y si posiziona davanti a Tesla Model 3 che segna un -50% con 12.244 immatricolazioni. Un quarto posto lo ottiene invece la Fiat 500 prodotta a Mirafiori. A tal proposito ricordiamo che nei primi 9 mesi del 2022, a Mirafiori, Stellantis ha prodotto ben 70.340 veicoli rispetto ai 54.290 del 2021 con la Fiat 500 elettrica che ha rappresentato l’80 per cento della cifra.