Tesla ora fa spot su Youtube, punta sulla maggiore sicurezza

Tesla fa il suo ingresso nel mondo della pubblicità video, segnando una svolta nella strategia di marketing della casa automobilistica guidata dal visionario CEO Elon Musk. Dopo anni di astinenza dalla pubblicità tradizionale, Tesla ha recentemente lanciato il suo primo spot video su YouTube, un annuncio accattivante che mette in evidenza le straordinarie prestazioni di sicurezza dei suoi veicoli.

L'iniziativa rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla filosofia a lungo sostenuta da Musk, che privilegiava gli investimenti nella qualità dei prodotti e contava sulla voce dei clienti per diffondere la notorietà del marchio.

La mossa di Tesla è stata in parte motivata dai consigli degli investitori, che hanno sottolineato la possibilità di attrarre nuovi consumatori, soprattutto in seguito a una recente riduzione dei prezzi. Nel corso dell'anno, Elon Musk ha annunciato un'inversione di rotta, dichiarando che Tesla "proverà un po' di pubblicità" per valutare l'impatto sulla consapevolezza del marchio e sull'acquisizione di nuovi clienti.

Il primo passo è stato intrapreso nel mese di giugno, quando Tesla ha avviato una serie di annunci su Google. Successivamente, l'azienda ha ampliato la sua presenza pubblicitaria, lanciando centinaia di nuovi annunci sulla piattaforma di ricerca online.

Tuttavia, gli investitori auspicavano una presenza più incisiva, sperando in particolare che Tesla avrebbe abbracciato completamente la pubblicità video su Internet e in televisione. Tale approccio, storicamente efficace nel settore automobilistico, potrebbe consentire a Tesla di raggiungere un pubblico più vasto e differenziato.

Nonostante Tesla abbia indetto un concorso per la creazione di spot pubblicitari, finora l'azienda non ha ancora investito nell'effettiva trasmissione di tali video. Resta da vedere come questa nuova strategia pubblicitaria influenzerà la percezione del marchio e il rapporto con il pubblico, mentre Tesla si avventura nel mondo dinamico della promozione video.